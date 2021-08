Con un balde con agua limpia y jabón como únicos insumos, escuelas del interior no han frenado clases

"No hemos parado de dar clases...aquí no hay acceso a tecnología, ni energía ni internet y los niños no estaban aprendiendo", son parte de las razones que ll3varon a los docentes a retomar las clases semipresenciales mucho antes de que la Secretaría de Educación lo indicara