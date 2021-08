Abogado de Rosa Elena Bonilla sobre su salud: Ella no está en condiciones de asistir a juicio  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, no se presentó a la repetición del juicio que estaba programado para este lunes debido a que sigue mal de salud, según lo aseguró su defensa.



"Mi representada no está en condiciones de poder asistir a juicio ya que tiene una enfermedad y bajo ese esquema ellos establecen que se debe hacer una evaluación hasta que ella esté sana y poder así asistir al juicio y hasta ese momento van a determinar la fecha", dijo Juan Carlos Berganza, abogado de Bonilla, a Hoy Mismo.

LEA: Rosa Elena de Lobo vuelve a juicio por el desvío de 12 millones de lempiras



"Lo importante aquí es que se demuestra que nosotros no veníamos mintiendo, nosotros hicimos una presentación con el médico tratante solicitando un tiempo prudencial" para continuar con este juicio, argumentó.



En relación a la fecha establecida para el juicio, el togado solo dijo que "del momento en que la evaluaron, que fue el 5 de agosto, ella tendría que ser evaluada de nuevo el 5 de septiembre para ver cuál ha sido su evolución respecto a su enfermedad", para así poder poner una fecha.

ADEMÁS: "Si no puedo ir allá, no voy": Porfirio Lobo tras sanción para ingresar a Estados Unidos



Berganza aseguró que "Rosita" se encuentra "mal, no está en condiciones, la interrupción del tratamiento hizo que ella volviera a recaer", sin especificar qué aqueja a la esposa del expresidente.

Rosa Elena Bonilla enferma

Cabe recordar que el pasado 20 de julio la defensa argumentó que la ex primera dama se encontraba enferma y por eso no había asistido al juicio. "Si el Tribunal Anticorrupción la requiere la puede ir a sacar en ambulancia".



En ese momento, se especuló sobre la enfermedad de Bonilla de Lobo, pero su defensa descartó que se tratara de covid-19.



Hasta la fecha, ni su defensa ni su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, ha explicado qué tiene la acusada en el caso "Caja chica de la dama".