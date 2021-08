Honduras: Designan jueces para conocer dos nuevas extradiciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó este lunes a los jueces de letras y magistrados de corte de apelaciones para conocer dos nuevas solicitudes de extradición remitidas la semana anterior por la justicia de Estados Unidos.



Los extraditables son dos hondureños que están siendo solicitados por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, informó Melvin Duarte, vocero de la CSJ.



En uno de los casos se trata de un hondureño que es acusado de lavado de activos y conspiración para distribuir e introducir cocaína a Estados Unidos. Mientras que el otro, es un compatriota a quien se le imputan cargos por tráfico de drogas.

Las identidades de los extraditables no fueron reveladas por las autoridades judiciales a razón de que ellos no se encuentran bajo arresto.



No obstante, los jueces deberán emitir las órdenes de captura que deberán ser materializadas por la Secretaría de Seguridad.



Hasta la fecha y desde que entró en vigencia una reforma constitucional en 2012, la justicia hondureña ha extraditado a 22 implicados en el narcotráfico. Otros dos se encuentran pendiente de ser extraditados.

