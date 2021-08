Video: Mhoni Vidente predice la muerte de Vicente Fernández

JALISCO, MÉXICO.- La salud del cantante mexicano Vicente Fernández es delicada luego de sufrir un accidente en su casa hace más de 10 días por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y su condición es grave.



Hasta el momento se desconocen nuevos detalles del estado de salud del "Charro de Huentitán", lo último que se informó es que se mantiene con ventilación mecánica y con muy ligera movilización.



Sin embargo, la preocupación ha crecido entre sus miles de fanáticos que esperan no se cumplan las predicciones de Mhoni Vidente sobre el famoso cantante.



Fue el pasado 20 de julio que la famosa vidente cubana aseguró que la muerte estaba acechando a la familia Fernández y que se trataría del patriarca.

"Sigue la carta de la muerte acechando completamente a la familia Fernández, no es Vicente Fernández Jr, es Vicente Fernández su papá", comenzó diciendo la astróloga.



Asimismo, dijo que la muerte del charro no sería lo único, porque detrás de ellos hay más tragedias, enfermedades, secuestros y problemas familiares.



"Tienen que hacer una buena limpia toda la familia Fernández para quitarse esta carta y la carta del diablo que está sobre ellos y que no los deja avanzar y crecer", comentó.



Vidente reiteró: "Definitavamente estas cartas nos dicen que una tragedia más se avecina en el ámbito de la familia Fernández".

En todo el fin de semana no se brindaron detalles del estado de salud de Vicente Fernández quien permanece en terapia intensiva.