Paciente de covid-19 amenazó lanzarse de edificio si no le dan el alta médica en el IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Presa por la ansiedad tras ser diagnosticada con covid-19, una señora realizó este lunes una temeraria protesta para que le dieron el alta médica en el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



La paciente -de aproximadamente 50 años- se salió por uno de los ventanales del edificio y se apostó con sus pertenencias en la corniza corriendo el riesgo de caer al vacío.

LEA: 15 de cada 100 ingresados por covid-19 en el IHSS son niños



Inicialmente se presumía que la señora pretendía lanzarse desde uno de los últimos pisos del edificio, sin embargo esa versión fue descartada.



La mujer que en todo momento se mantuvo quieta, y con su bolso y maleta en mano, solo pedía que la despacharan del hospital pues se rehusa a recibir tratamiento médico contra el virus.

VIDEO: Vehículo 'vuela' en el bulevar Kuwait al accidentarse por exceso de velocidad

Tras casi una hora en esa situación de peligro, y mientras personal médico del IHSS trataba de convencerla para que no se lanzara y entrara al edificio, la mujer finalmente accedió a ingresar luego de que su familia llegó a la zona.



Ana Lourdes Barrientos, portavoz del IHSS, relató que "esto es parte de lo que ocurre en las salas covid, pacientes que se vuelven ansiosos o se desesperan". "Temen que una vez ingresados ya no saldrán con vida y no podrán despedirse de sus familiares, sin embargo la mayoría de los pacientes salen bien si reciben a tiempo su tratamiento", amplió.



Afortunadamente la paciente, quien había sido ingresada desde el pasado 12 de agosto con síntomas de covid-19, resultó ilesa y ya está siendo atendida.