Actriz Altair Jarabo se casa en Francia con empresario millonario

PARÍS, FRANCIA.- La actriz, Altair Jarabo y el empresario Frèdèric García, se casaron en una íntima reunión en París, Francia, según lo anunció ella misma en sus redes sociales este fin de semana.



La relación entre la actriz de telenovelas como "Vencer el desamor", "En nombre del amor" o "Abismo de pasión" y el empresario europeo se mantuvo en secretividad durante mucho tiempo, pero el pasado mes de abril ella anunció el compromiso con una fotrografía en la que lucían sonrientes y felices.

En ese momento, la actriz que encarnó a muchos antagónicos en las telenovelas, dijo que "Creo que tiene muchos elementos para ser (el día más feliz de mi vida) porque va a haber mucha gente querida que va a presenciar un momento especial, pero creo que ese es el principio de la historia. Creo que no es como cuando veíamos Disney que la historia terminó en boda, no señor, creo que ahí empieza lo bueno. Así que creo que yo le echaré muchas ganas para que nuestra vida esté llena de momentos muy felices y tal vez todos nuestros invitados se lleven para toda la vida un momento especial", dijo a People en Español.



La actriz de 35 años recibió todo tipo de comentarios de felicitaciones en sus redes sociales por su enlace matrimonial, pues pertenece al grupo de famosos que no ha tenido un largo historial amoroso y siempre ha sido muy reservada, por lo que aplaudieron que haya compartido con ellos ese momento especial.

