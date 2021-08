Franco Güity y Cristian Martínez le dieron el triunfo a la Real Sociedad sobre Victoria

LA CEIBA, ATLÁNTIDA.- Victoria perdió su segundo partido de la Liga Nacional ante Real Sociedad la noche de este sábado en La Ceiba.



El equipo tocoeño logró sacar tres puntos valiosos con goles de Franco Güity y Cristian Ramírez.



El exdelantero de los Lobos de la UPFM, logró conectar un gran remate al minuto 26' después de un centro por la izquierda. Robledo trató de contener el balón pero su lanzada fue inutíl.



Sobre el minuto 61', Cristian Martinez que recién había ingresado en el complemento, aparació casi de la nada para conectar un derechazo y sentenciar el 2-0 final.



LEA: Carlo Costly se lució con un golazo; Marathón se lleva el clásico ante Motagua



Los Jaibos siguen sin sumar en este torneo y su ascenso a la Liga Nacional no ha sido el esperado por la afición ceibeña. Actualmente son útimos en la tabla.



Por otra parte, Real Sociedad sumó sus primeros tres puntos del torneo y se ubica en la cuarta posición del torneo Apertura 2020/2021.

Así salieron los equipos

Victoria: 1. William Robledo, 5. Carlos Palacios, 7. Alexy Vega, 9. Pedro Hernández, 11. Durvin Sánchez, 14. Edgar Cabrera, 15. Kelly Centeno, 17. Marlon Flores, 19. Walter Chávez, 20. Marcelo Espinal, 40. Miguel Fonseca.



Real Sociedad: 7. Franco Güity , 18. Sonny Fernández, 19. Danilo Tobias, 23. Edder Delgado, 24. Yeer Gutiérrez, 27. Nelson Johnston, 30, Daniel Rocha, 31. Bryan Nuñez, 32. Dester Monico, 33. Danni Mejía, 37. Dester Ávila.









Previa

Jugando como local y con la necesidad de obtener sus primeros tres puntos del torneo, Victoria buscará sorprender ante la Real Socidad.



El equipo tocoeño llega con la misma intención, un derrota ante Olimpia y el reciente empate ante el Vida los obliga a sumar en el torneo Apertura.



El partido iniciará a las 7:00 de la noche en el estadio Municipal Ceibeño.



“No voy a justificar, no me gusta ser mediocre porque yo me preparo para ganar, pero creo que como el equipo se entregó, creo que hicieron un gran trabajo. Ahora vamos a descansar y a trabajar en nuestro partido, nos queda una final ante Real Sociedad”, dijo Chato Padilla, en el juego entre semana ante Motagua.



El árbitro para este partido será el sampedrano Raúl Castro en compañía de Roney Salinas, Lourdes Noriega, Julio Galindo y Alidio Hernández.

Posibles alineaciones

Victoria: Robledo, Palacios, Centeno, Bodden, Flores, Cabrera, Vega, Álvarez, Ramírez, Herández y Sánchez.





Real Sociedad: Johnston, Tobías, Yeer Gutiérrez, Zelaya, Delgado, Fernández, Canelas, Ávila, Monico, Güity y Rony Martínez.