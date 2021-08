Al menos 20 médicos contagiados de covid-19 tras recibir ambas vacunas en Cortés

CORTÉS, HONDURAS.- Cada vez es más evidente que aunque la vacuna contra el covid-19 genera mayor protección al sistema inmune para resistir el daño ocasionado por el covid-19, no es una garantía total para los inmunizados, pues aunque se reportan hospitalizaciones en menor grado, sí hay registros de personas contagiadas tras recibir ambas dosis.



Uno de los sectores en donde existe mayor preocupación ante esta situación es en el gremio médico, pues según el doctor Óscar Sánchez, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH) en la zona norte del país, al menos 20 de sus colegas han sido contagiados por el virus recientemente.



"En este sector de San Pedro Sula y los municipios aledaños hay 20 médicos que están en una condición afortunadamente leve, pero lo llamativo es que con dos dosis de vacuna y esto significa que no hay una protección total de la vacuna y que la protección está en cuidarse", aseguró el galeno.

De igual forma, Sánchez detalló que en Tegucigalpa y La Ceiba hay dos médicos en estado de gravedad, también con ambas dosis anticovid.

Siempre es mejor estar vacunado

Pese a los contagios entre los inmunizados, tanto Sánchez como los demás médicos en Honduras y en el extranjero recomiendan que es mejor vacunarse a permanecer totalmente expuesto al virus, que cada vez registra variantes más agresivas.



En las últimas horas, el Hospital Escuela (HE) en la capital, informó que de las 77 personas vacunadas que están hospitalizadas en las distintas salas de atención por covid-19, la mayoría no ha recibido ninguna dosis, mientras que 15 tienen una de las vacunas y tres ambas dosis anticovid.



Una situación similar se registra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde de 14 pacientes, 13 no habían sido vacunados.



Y el escenario se repitió en la Sala de Cuidados Intermedios con alto flujo, donde 23 de los 30 pacientes no estaban inmunizados con ninguna dosis.

El esquema muestra la cantidad de personas ingresadas en el Hospital Escuela por covid-19 y cuántas de ellas tienen una, dos o ninguna dosis de la vacuna.



Medidas eficientes contra el covid-19

El doctor Óscar Sánchez reiteró a la población la necesidad de seguir guardando las medidas de bioseguridad aunque se tengan ambas vacunas, pues solo el uso correcto de la mascarilla, la desinfección constante y el distanciamiento físico pueden asegurarle una protección integral contra la enfermedad que sigue cobrando vidas en Honduras.