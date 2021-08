La Kennedy, el semillero de emprendedores en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Además de ser una de las colonias más populares de la capital, los emprendimientos en la Kennedy han florecido debido a la pandemia.



Si desde antes de 2020, el comercio ya era una característica de “ciudad Kennedy”, ahora las viviendas de cientos de pobladores se transforman en pequeños restaurantes y tiendas de variedades.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) con base en el censo vigente hasta el 2023, esta colonia tiene seis zonas en las que se ubican 4,822 casas.



Además habitan un promedio de 150 mil personas, que son los principales clientes de los negocios.

Renaciendo de la crisis

Un claro ejemplo de quienes resultaron afectados por la pandemia son Nicole Flores de 23 años y Raúl Montoya de 26 años. Ellos viven desde hace un par de años en la primera entrada de la Kennedy, son una pareja que este mes cumplieron ocho meses de casados y recientemente decidieron emprender a falta de empleo.



La pareja se contagió de covid-19 en mayo de este año, a la semana de reintegrarse a sus centros de trabajo sus plazas ya eran ocupadas por otras personas, por lo que fueron notificados de sus despidos.



Al ver que su crisis económica incrementaba al igual que sus deudas, decidieron iniciar hace un mes con la venta de comida mexicana, y cada tarde salen enfrente de la casa que alquilan con su estufa, parrilla y chimbo de gas.



“Abrimos desde las 4:00 o 5:00 de la tarde porque es cuando más movimiento hay, a veces hemos llegado a cerrar hasta las 3:00 de la mañana, porque gracias a Dios se vende”, mencionó Flores.

Mientras Nicole Flores cocina, su esposo le ayuda a mantener limpio y a atender a los clientes. Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO

A la Kennedy también se le conoce como “la colonia que no duerme”, donde la mayoría de sus principales calles o entradas son pasajes comerciales.



El equipo de EL HERALDO recorrió las calles de esta colonia y constató el auge comercial que hay en el sector.



En la esquina de una pulpería en la primera entrada de la Kennedy se coloca cada tarde desde hace seis años Patricia Guillén. Mientras preparaba una baleada con frijoles, aguacate, mantequilla, queso, carne y encurtido, o mejor dicho la famosa baleada con todo, decidió compartir la historia que acompaña su emprendimiento.



“Aunque aquí me pongo desde las cinco de la tarde, en la mañana busco ponerme en otro punto, porque acá es medio tiempo pero los gastos no son a medias, esos son completos”, comentó Guillén.



Y es que las comidas de doña “Paty” son populares y mientras se mantenía en constante movimiento, comentó a este rotativo que la falta de empleo en el país es lo que hace que cada vez surjan más emprendimientos y principalmente en la Kennedy, donde la mayoría de viviendas funcionan también como fuentes de ingreso.

Cada tarde, Patricia Guillén prepara a mano las tortillas de sus populares baleadas. Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO





Alfredo Vargas, titular de la Gerencia de Atención al Ciudadano de la comuna capitalina, detalló que son 646 negocios de la Kennedy los que están legalmente inscritos.



Por su parte Manuela Rubio, presidenta del patronato, comentó que con la pandemia han surgido más negocios.

“Hay bastantes nuevos negocios, pero también es importante mencionar que hay familias que tienen hasta dos o tres negocios y que deberían darle la oportunidad al que no tiene una fuente de ingresos, también recordarles que respeten las medidas de bioseguridad ya que no todos lo hacen”, agregó Rubio.