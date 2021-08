Indiferencia estatal: Finanzas no autoriza soluciones a la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a la falta de transferencia de 1,461 millones de lempiras del gobierno, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) le propuso a la Secretaría de Finanzas tres alternativas de solución, sin embargo, en ninguna de ellas dieron respuesta, sostuvo Miguel Andino, secretario ejecutivo de Administración y Finanzas de la universidad estatal.



Las propuestas se plantearon a raíz de que el gobierno no le ha desembolsado a la UNAH 460.1 millones de lempiras del año pasado y 1,001 millones correspondientes al 2021. La falta de estos recursos está conduciendo a la institución educativa a una crisis en sus ejes principales: academia, investigación y vinculación, así como el cumplimiento de obligaciones ya contraídas con exempleados, contratistas y proveedores.

“Nosotros propusimos que nos den oportunidad de buscar el dinero vía préstamo en el sistema financiero, con cargo a lo que nos deben, pero no nos ha sido autorizado. Les pedimos que nos dieran bonos para tener algún respaldo para poder hacer compromisos, tampoco; les pedimos que nos pagaran en partes, pero tampoco hemos tenido respuesta”, detalló Andino.



Explicó que en un principio cuando comenzaron las pláticas básicamente dijeron que se habían caído los ingresos, “nosotros lo entendíamos, esperábamos que se fuera mejorando, pero la verdad es que la deuda de los 460 millones nos tiene preocupados porque ya estamos a más de la mitad del año siguiente y no vemos movimiento y tenemos compromisos”.

No obstante, ahora que sí se ha mejorado no se ve que quieran cubrir esa deuda. “Tuvimos con las autoridades de Finanzas varias reuniones presenciales y virtuales y la última fue hace más o menos mes y medio. Nos reunimos con el ministro Marco Midence antes de que se fuera y con la subsecretaria (Roxana Rodríguez); luego con el actual ministro (Luis Matta) hemos tenido algunos acercamientos, tuvimos una reunión virtual, quedó de darnos una respuesta, pero aún la seguimos esperando”, sostuvo Andino.



A su criterio, la situación en la universidad se está volviendo muy seria. El Consejo Universitario les pidió información reciente porque consideran que el sistema está por colapsar. “Aquí todo mundo quiere resultados”, dijo.



Si esto no se soluciona lo antes posible, los riesgos es que la universidad entre a una etapa de calamidad, “nos vamos a terminar quedando solo con el pago de salarios y de los servicios públicos, además podrían venir demandas legales de las personas que les debemos, de los contratistas y proveedores; todo mundo tiene su paciencia por agotarse”, advirtió.

Los empleados de la UNAH se han visto afectados por la falta de pago. Foto: El Heraldo

Enorme presión

EL HERALDO conoció que la administración de la UNAH tiene una enorme presión porque debe cumplir contratos de licitaciones pasadas; en algunos casos ya se recibieron las obras y lo que se compró, lo cual no se ha podido pagar.



Tienen haciendo fila a mucha gente, esperando que les hagan las transferencias normales del presupuesto, principalmente, de los 460.1 millones de lempiras del año pasado.



Está pendiente el pago de proyectos de obras civiles. Un edificio en Olancho, un cerco perimetral, el mismo Paraninfo Universitario, que ya fue recibido pero que tienen que finiquitar las cuentas, asimismo, algunos equipos de instalaciones.



En estos momentos hay equipos para el polideportivo que están para recibirse y pagarse a nivel de licitaciones. Por otro lado, tiene una presión bastante fuerte sobre prestaciones laborales de personas que se fueron hace algunos años y aún no les han honrado las deudas. El acumulado, en cuanto a estos empleados, anda arriba de los 200 millones de lempiras.

“Imagínese que hay gente que se fue hace dos, tres años, algunos están enfermos porque ya llegaron a la jubilación y cuentan con estos recursos que no hemos podido pagárselos”, lamentó Andino.



Por otro lado, la universidad tenía planificado la adquisición de equipos tecnológicos para abastecer y renovar varios laboratorios de diferentes carreras, pero no se ha realizado por la falta de recursos económicos. Entre esta inversión está la compra de equipo para 24 laboratorios solo en el área de ingeniería. Además, hay equipo como el del Centro de Imágenes, que ha sido muy utilizado en estos tiempos de pandemia, que necesitan un mantenimiento que al año le cuesta a la UNAH unos 20 millones de lempiras. De igual manera está el mantenimiento de los edificios de la Ciudad Universitaria, porque aparte del polideportivo y el edificio 1847, los demás son viejos.

El Paraninfo Universitario ha sido afectado por la falta de presupuesto. Foto: El Heraldo

Impacto

La Escuela de Periodismo también se ve afectada por la falta de las transferencias. La catedrática Silvia Vallejo, presidenta de la Asociación de Docentes de la UNAH (Adunah), manifestó que en periodismo ya se había licitado un proyecto para uno de los laboratorios, pero la adquisición se detuvo. “Íbamos a traer el estudio de radio a la par de donde está el multimedia, se iba a poner más equipo (computadoras) y todo eso se paró”.



También “están las remodelaciones de las ingenierías que allí venía un complejo en todas las áreas de las ingenierías y los laboratorios, pero también se detuvo”.

Especificó que cuando la gente se jubila se le acepta la renuncia y se les paga sus prestaciones, pero “tengo entendido que hay una mora alta de gente que se jubiló de la universidad en 2019, 2020 y 2021 y que no se les ha pagado prestaciones. Incluso algunos ya murieron de covid-19”.



La Adunah sabe que existen problemas por lo que como asociación buscaron contactar a las autoridades para trabajar conjuntamente. “Sabemos que existen problemas y que solo unidos podemos hacer que se respete ese 6%. Necesitamos que la universidad recupere ese presupuesto porque está provocando muchos problemas”, puntualizó.

Por su parte, la viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, manifestó que las alternativas planteadas por las autoridades de la UNAH, de buscar los fondos en el sistema financiero se les pidió que presentaran la documentación y el respaldo de lo que se iba a financiar. Hicieron mesas técnicas y se está pendiente de la entrega de la documentación para análisis. En lo referente a los bonos, “nosotros les hemos manifestado que por política el endeudamiento público nosotros no pagamos con bonos, pagamos con dinero, esto por el manejo mismo de la responsabilidad fiscal”, dijo. Afirmó que la UNAH habla de una deuda que no es deuda.



“Nosotros les manifestamos que para el último trimestre, de acuerdo al comportamiento de los ingresos que tuviéramos, Finanzas iba a ir haciendo incremento de los pagos y eso en realidad ha venido ocurriendo”, argumentó.



Aseguró que para finales del año 2021 el gobierno le habrá entregado todo lo presupuestado para este año, así como la deuda de los 460 millones del año 2020.

La UNAH instaló un triaje para pacientes covid. Foto: El Heraldo



