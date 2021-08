¿La variante delta es más transmisible entre niños y jóvenes?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El doctor e investigador Edwin Herrera afirmó que “la variante delta ataca más a jóvenes y niños”, al afirmar que la cepa ya circula en el país.



No obstante, autoridades sanitarias no han confirmado ningún caso de delta (B.1.617.2), una variante detectada por primera vez en India en 2020 y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de “alta preocupación”.



Delta ya se encuentra actualmente en 135 países, incluido Costa Rica, Panamá y El Salvador, que confirmó su primer caso el 31 de julio.



En Honduras circulan cuatro variantes confirmadas: Alpha (procedente de Reino Unido), Beta (de Sudáfrica), Gamma (de Brasil) y la B.1.1.519, que, a diferencia de las primeras tres, todavía no es catalogada como de alta preocupación.



El pasado 29 de julio se reportó el primer posible caso de delta en un laboratorio privado. Posteriormente se conoció sobre otros cinco infectados, ninguno de forma oficial, ya que todos los análisis fueron realizados en laboratorios privados.



La viróloga Ivette Lorenzana explicó a EL HERALDO que el primer caso fue detectado a través de una prueba (PCR), que permite localizar las variantes covid-19.



“La Sesal quiere hacer secuenciación genómica que es el método confirmatorio, porque lo que nosotros estamos haciendo es un método de tamizaje, una vez que se hace el PCR para detectar el virus, se hace otro PCR para ver si el virus tiene la mutación del Alpha, Beta, Gama o de delta entonces uno ya puede decir de cuál variante se trata’’, explicó.



A inicios de junio, Honduras envió 50 muestras a Panamá para detectar posibles infectados, pero Salud afirmó que todas las pruebas salieron negativas.



El epidemiólogo de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía, dijo que recientemente se enviaron otras 50 muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas para realizar genotipificación y ver si se logra detectar la variante.



“Estamos a la espera que tal vez dentro de dos o tres semanas el Instituto Conmemorativo Gorgas de los resultados y tal vez se haya encontrado en alguna de las muestras la presencia de la variante’’, enfatizó.



El infectólogo, Tito Alvarado, cuestionó que si alguna de esas muestras sale positiva y la Sesal notifica uno o más casos, se tratará de información que ya anticiparon varios expertos, sobre todo por la evolución de la curva epidemiológica.



“La Sesal está agarrando esta información para dar un dictamen, pero ya nosotros habíamos previsto que con la velocidad con la que se ha transmitido este virus en jóvenes y la celeridad de muchos pacientes, estamos viendo bastantes pacientes, están copados los hospitales y los triajes’’, indicó.

Estudios

En Honduras, a la fecha, no hay estudios que hablen sobre la variante delta, pero los expertos se guían por el comportamiento epidemiológico y los casos que se han registrado en países vecinos.



En Escocia, por ejemplo, un grupo de expertos realizó un estudio sobre la incidencia de delta en su población. La revista científica The Lancet denominó la investigación SARS-CoV-2 Delta VOC en Escocia: demografía, riesgo de ingreso hospitalario y efectividad de la vacuna.



Los datos revelan que “delta en Escocia se encontró principalmente en grupos más jóvenes y ricos desde el punto de vista socioeconómico’’.



Además, fue hasta cinco veces más prevalente entre los niños de entre cinco a 12 años y jóvenes de entre 18 a 24 años, en comparación con los mayores de 65 años.

La mayoría de las personas con delta (70%) no tenían comorbilidades relevantes y no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra covid-19.



La investigación se realizó del 1 de abril al 6 de junio del 2021 y se utilizó una plataforma de vigilancia en toda Escocia para rastrear y pronosticar la epidemiología de covid-19 e informar la estratificación del riesgo.



En el período de estudio hubo 19,543 infecciones confirmadas por covid-19, de las cuales 7,857 casos (134 de estos correspondían a personas hospitalizadas) tenían la variante delta.

Transmisión delta en jóvenes

De acuerdo con la OMS, delta es tan transmisible como la varicela, lo que la diferencia de las otras variantes registradas en el mundo.



Para la viróloga Ivette Lorenzana, la transmisión de delta no tiene preferencia por ninguna edad, sino que se trata de la exposición de ciertos grupos al covid-19.



“Ninguna variante va decir yo tengo preferencia por este grupo etario, yo me voy a ir con este grupo etario, eso no es correcto, eso simple y sencillamente está relacionado a la exposición, el virus se va ir a donde estén las personas más expuestas, o sea, si las personas que salen más y se exponen más son los jóvenes, entonces ellos tienen mayor riesgo’’, detalló.



Evidenció que otro factor es que las personas jóvenes están menos protegidas con vacunas contra covid-19: “Los que están vacunados en mayor proporción son los adultos mayores, entonces tienen cierto grado de protección, en cambio los jóvenes no habían tenido ningún chance de vacunación, entonces en relativo a la protección y el riesgo’’.



Por su parte, el doctor y especialista en salud pública, Henry Andino, explicó que la pandemia siempre ha afectado a la franja entre 20 y 49 años. “Ha sido la franja que más se ha enfermado pero que menos ha muerto y la que menos se ha enfermado ha sido la que más se ha muerto’’, evidenció.



Datos publicados por la Unidad de Vigilancia de Salud hasta la semana 28 (del 11 al 17 de julio) revelan que el 55% de los contagios fueron en mujeres, pero que tres de cada 10 casos estaban entre los 20 y 49 años.



En el caso de los hombres, conformaban el 45% del total de infectados y la mitad eran jóvenes o adultos (de 20 a 49 años).



EL HERALDO preguntó a la jefa de la Unidad de Vigilancia de Salud, Karla Pavón, si los casos de contagios eran más altos entre estas edades y confirmó que “más en estos meses (los contagios) se ven en personas jóvenes’’.



Esta información también fue evidenciada por la doctora Suyapa Sosa, jefa de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, quien a través de las redes sociales dio a conocer varios casos de personas entre los 20 y 40 años hospitalizadas con graves afecciones en los pulmones.





Joven de 27 años referido de un Triaje . 5 días esperando un cupo. Mortalidad irá en aumento . pic.twitter.com/jVTNdvKFge — Dra. Suyapa Sosa (@drasosa_) July 30, 2021

Transmisión en niños

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus también recopiló y analizó las cifras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para ver el comportamiento del virus desde que se conoció sobre el primer posible caso de delta (el 29 de julio).



Los datos muestran que en nueve días (hasta el 6 de agosto) hubo 12,967 infectados por covid-19, pero la mayoría estaban entre los 20 y 39 años. De cada 10 casos apenas uno correspondía a menores de 0 a 19 años, mientras que cuatro eran jóvenes- adultos (de 20 a 39 años).



La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) mostró preocupación ante las alarmantes cifras, especialmente porque el 5 de agosto hubo “100 niños y niñas contagiados”, según publicó en un comunicado.



La institución dijo que desde el inicio de la pandemia (en marzo de 2020 hasta agosto de 2021) suman casi 28 mil menores de 18 años infectados: el 17.8% de los casos corresponden a adolescentes de 12 a 18 años, 6.3% a niños de entre 6 y 11 años y el resto a menores de 0 a 5 años.



“Ante el aumento considerable de contagios por covid-19 en los niños y niñas, que se reporta entre el último de julio y los primeros cuatro días de agosto, la Dinaf pide a la población no bajar la guardia y extremar todas las medidas de bioseguridad”, pidió la institución.



“Lamentamos que el covid-19 haya cobrado la vida de 44 niños y niñas, e insta a los padres de familia a tomar las medidas pertinentes”, suplicó en un amplio comunicado.



El presidente de la Asociación Pediátrica en el Valle de Sula, Maynor Mata, mostró preocupación por el repunte de casos en menores y lo acreditó a la nueva variante delta que “nos está llevando a tener alteraciones en los niños”.



El Hospital de Especialidades María también registró aumento en los casos. “Pasamos de un promedio de atenciones en triaje de 20 pacientes a 30 pacientes y hay días donde se atienden hasta 50”, comentó a EL HERALDO la portavoz, Gabriela Flores.

¿El regreso a clases es seguro?

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, anunció el pasado 28 de julio la apertura de clases semipresenciales a partir del 16 de agosto en 154 municipios con bajo nivel de contagio del covid-19.



El anuncio provocó rechazo de varios sectores que alegaron que la curva de contagios va en ascenso y los niños todavía no están vacunados.



Ante los comentarios, Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, aseguró que “en las zonas donde se decidió la reapertura de centros educativos es donde las casas están muy alejadas de las otras, donde hay pocos niños y posibilidades para la reapertura’’.



“No podemos decir que los niños no están vacunados, si la mortalidad no está en esas edades, la mortalidad es al contrario”, dijo Pavón, refiriéndose que hay más decesos en adultos mayores.



La viróloga Ivette Lorenzana comentó a EL HERALDO que si en los niños “los niveles de transmisión comunitaria son altos entonces los niños están a mayor riesgo’’.



“No es el momento adecuado para hacer retorno a clases porque el riesgo aumenta para cualquier persona que ande en la calle y al tener mayor exposición van a tener mayor riesgo. Las personas vacunadas tienen un cierto grado de protección como se ha visto y los niños no se han vacunado, entonces ellos son más vulnerables todavía”, sostuvo.



A inicios de agosto, el subsecretario de Salud, Fredy Guillén, aseguró a EL HERALDO que estaban analizando vacunar a los mayores de 12 años de 154 municipios (donde se iniciarán las clases semi presenciales) a partir de la primera quincena de agosto.

Conclusión

Los expertos explicaron a EL HERALDO que la transmisión de la variante delta del covid-19 no tiene preferencia de edad, se trata del nivel de exposición que tiene ciertas edades al virus, por eso todavía no forman parte del grupo prioritario de vacunación.



El estudio en Escocia revela que delta fue hasta cinco veces más prevalente entre los niños de cinco a los 12 años y jóvenes de entre 18 y 24 años, en comparación con los mayores de 65 años.



En Honduras los contagios niños y jóvenes aumentó en las últimas semanas, pero todavía no hay una confirmación oficial sobre la circulación de la variante delta, por lo que no se puede relacionar.



Por consiguiente, este medio califica la aseveración de que “la variante delta ataca más a jóvenes y niños” como Ni sí, ni no