Messi participa en su primer entrenamiento con el PSG

El séxtuple Balón de Oro inicia su fase de puesta a punto, aunque su debut en competición oficial con el PSG aún no tiene fecha.

PARÍS, FRANCIA.- El fichaje estrella del París SG Lionel Messi apareció este jueves en el centro de entrenamiento en su primera sesión, según las imágenes difundidas por el club parisino en las redes sociales.



El argentino de 34 años fue filmado mientras realizaba ejercicios físicos, cuando el resto del grupo realizaba ejercicios con el balón.

Messi firmó el martes un contrato por dos temporadas con el PSG, y fue presentado a la prensa el miércoles en el Parque de los Príncipes, luego de su marcha del Barcelona, con el que no firmó un nuevo contrato.



En el Camp des Loges, el centro de entrenamiento del PSG, Leo Messi pudo encontrarse con Kylian Mbappé, quien este jueves por la mañana no había reaccionado públicamente a la llegada del astro argentino.

Primer entrenamiento de ?? Lionel Messi como juagador de ?? Paris Saint-Germain. ??



SE PREPARA EL G.O.A.T. ?

? IG/ @PSG_inside. ?? pic.twitter.com/j6CJwBvUG5 — Paris Saint-Germain ?? (@PSG_Goleador) August 12, 2021





