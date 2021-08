Magisterio a protestas por reforma que impulsa el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una vez más el magisterio está en alerta y sus organizaciones anunciaron el miércoles acciones de protesta contra una nueva pretensión impulsada desde el Congreso Nacional en perjuicio de los institutos de previsión.



El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Fidel García, manifestó que “esto nos tiene en alerta y llevado a que le digamos al magisterio que nos preparemos para movilizaciones porque no vamos a esperar que esto sea aprobado”.



“Este gobierno ha buscado de diferentes formas cómo terminar de dilapidar los fondos; el dinero de nuestro fondo de pensión es para nuestro retiro, no tenemos que sufragar en los temas que le competen al gobierno y no somos responsables del descalabro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, sostuvo. Con cuatro votos en contra y siete a favor, incluyendo el del representante y jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, se dictaminó procedente el proyecto de reforma al decreto 10-2015 con el cual se le otorga a los institutos de previsión pública la posibilidad de invertir fondos en el sector eléctrico.

“Los institutos de previsión públicos podrán participar en la promoción, financiamiento y realización de inversiones en el subsector eléctrico”, subraya el cambio al artículo uno de este decreto legislativo. La suscripción de un fideicomiso de administración de fondos previsionales para el fortalecimiento institucional de la seguridad social estipula ahora esta disposición bajo ciertas condiciones.

Grave riesgo

García advirtió que “en una posible rescisión del contrato con la Empresa Energía Honduras y una indemnización van a ser cientos de millones de dólares que hay que pagarle y ese dinero no va a salir del gobierno, sino de los empleados públicos y pone en grave riesgo a los institutos de previsión”. EL HERALDO conoció que la junta directiva del Congreso Nacional buscaba que este dictamen pasara en primer debate en la vigésima sesión virtual que se llevó a cabo el martes anterior, pero al final se dejó al margen aun cuando estaba agendado.

