Sitraunah: 'La falta de recursos desestabiliza a la UNAH'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al no transferirle los recursos económicos estipulados, el gobierno pone en precario la supervivencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló Marlon Oviedo, presidente del sindicato de esa casa de estudio superiores (Sitraunah).



La falta de fondos desestabiliza a la institución. Amenaza la parte académica y el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y por otro lado, en estos tiempos de pandemia pone en riesgo la vida de unos 200 ex trabajadores a quienes no se les ha pagado sus prestaciones y de alrededor de 1,800 jubilados porque no se les han transferido los fondos al Instituto de Previsión.

Debido a la precariedad financiera, la UNAH tampoco este año ha pagado el incremento salarial de 6.01% por costo de vida a los trabajadores correspondiente al contrato colectivo, en dinero, esto representa unos 11 millones de lempiras mensuales, lamentó Oviedo.



El sindicalista no descarta que detrás de la falta de transferencias de los recursos estén las posturas de una universidad que se opone a ser “comparsa o instrumentalizada por el gobierno, como en su momento lo fue”.



Al actual rector “también lo querían someter, pero él tomó el papel que le corresponde frente a la pandemia y las ZEDE”, dijo.



Oviedo consideró que “la postura del rector es la postura de cualquier buen ciudadano bien nacido en Honduras”.

