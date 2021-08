Gobierno incumple transferencias y asfixia a la UNAH sin el 6 %

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a que la Secretaría de Finanzas no le ha traspasado 1,461 millones de lempiras, correspondientes al año pasado y a este 2021, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cada día se sume en calamidad financiera.



El 27 de julio de 2021, la Junta de Dirección Universitaria (JDU) emitió el acuerdo número 11-2021-JDU mediante el cual informa que no puede ejecutar su Plan Operativo Anual debido a que Finanzas no les ha realizado una transferencia de 460.1 millones de lempiras correspondiente al año 2020 y 1,001 millones de 2021.



La situación golpea la actividad de la UNAH que a pesar de la pandemia de covid-19 no ha dejado de operar ni prestar sus servicios.

LEA: No hay rastros de los fondos usados en casas contenedores



El documento señala que la universidad ha realizado las diligencias necesarias para que Finanzas cumpla con lo establecido en la disposición presupuestaria nacional, pero todavía no hay respuesta.



Constitucionalmente, el Estado debe asignarle a la UNAH recursos no menores al 6% del presupuesto de ingresos netos, situación que no se estaría cumpliendo.



En el 2018, el Poder Legislativo le aprobó 6,286 millones de lempiras, cantidad que se redujo en el 2019 a 4,916 millones; para el 2020 el presupuesto subió a 4,946 millones, cifra que se mantiene en 2021.

TAMBIÉN: Peligro y descontrol en piques clandestinos en Tegucigalpa

Francisco Herrera denunció que quieren tratar a la UNAH como a una Secretaría de Estado. Foto: El Heraldo



Supervivencia

En una entrevista concedida a EL HERALDO, Francisco Herrera, rector de la UNAH, explicó que la universidad básicamente ha estado pagando los salarios y los servicios públicos. Los compromisos contractuales de períodos anteriores, como licitaciones en proceso, construcciones en proceso, proyectos y hasta los derechos laborales están en espera.



En este momento tienen dificultades para honrar los compromisos de licitaciones de obras que ya habían iniciado y prestaciones laborales, para enumerar aspectos relevantes, precisó.



Ante la difícil situación, tienen una gran determinación para “adecuarnos de manera progresiva al retorno a la semipresencialidad y trabajamos en el fortalecimiento de nuestra capacidad tecnológica, pues habrá clara necesidad de franca solidez en ese tema en lo sucesivo, además de la necesidad de apoyo a los laboratorios al reiniciar. Para ello nos preparamos, pero sin presupuesto estamos atados de manos”, lamentó el rector.

ADEMÁS: Alumnos de primaria utilizan las tablets de Educación para jugar carritos



Herrera resaltó que es necesario contar con las asignaciones completas para el mantenimiento y mejora de muchos de los edificios antes de regresar a la semipresencialidad.



Explicó que tienen laboratorios en los centros regionales que ya deben equiparse y también “honrar las cláusulas del Contrato Colectivo”. Además de las inversiones impostergables en los rediseños curriculares de las carreras, avanzar en el pago del Inpreunah y las aprobaciones de carreras nuevas de grado y postgrado.



Durante este año los compromisos importantes incluyen la organización de las elecciones estudiantiles que después de grandes esfuerzos y deliberaciones sin haber logrado consenso en casi 15 años lograron publicar el Reglamento Electoral Estudiantil, por lo que el proceso requiere de disponibilidad presupuestaria.

ES DE INTERÉS: Estudiantes no usan las tablets de Educación por miedo a dañarlas



Si la Sefin no cumple con la obligación de transferir el presupuesto aprobado, la UNAH entrará en una calamidad financiera. “Prácticamente se quedará solamente pagando los salarios de una masa salarial estática, sin posibilidades de innovación educativa con nuevas carreras”, proyectó.



Al ser consultado sobre el posible asfixiamiento producto de las posiciones y cuestionamientos de la universidad en relación con el manejo de la crisis sanitaria y de las ZEDE, Herrera sostuvo: “No queremos creer que haya esa intención, pero nosotros reiteramos nuestra postura enérgica en la defensa del artículo 160 constitucional, que precisamente por estar vigente nuestra Carta Magna sentimos que la razón y la justicia debe estar de nuestro lado. Si algo de eso fuese cierto sería un atentado imperdonable que denunciaríamos a los cuatro vientos”.



Herrera lamentó que quieran tratar a la UNAH como si fuese una Secretaría de Estado que debe justificar absolutamente todos sus movimientos, pero recordó que la UNAH tiene autonomía administrativa y sin duda es y siempre debe ser auditable por los organismos contralores del Estado, pero “no cercenando nuestro presupuesto”.

VEA: Festín de viáticos en la instalación de los hospitales móviles en Honduras

Según Finanzas, las transferencias se ejecutan de acuerdo con la programación de gastos y los ingresos. Foto: El Heraldo

Entrega del 6%

Según el rector, desde hace varios años la universidad está pidiendo revisión de las cifras con las que se calculan los valores para otorgar el 6% de presupuesto.



Las actuales se estiman que apenas alcanzan alrededor del 4.9%, sin embargo, aun ese valor está pendiente de cumplimiento. En cuanto a la reducción del presupuesto asignado, al pasar de 6,286 millones en el 2018 a 4.916 millones en 2019, Herrera explicó que en el 2018 el Hospital Escuela estaba siendo administrado por la UNAH, por ello su presupuesto apareció consignado en el total de la institución, sin embargo, su ejecución no era realizada por la universidad; lo institucional propiamente tuvo una ejecución normal. Rememoró que a partir desde 2019 se avizoraba una intención de reducir el presupuesto de la UNAH, incluso se anunció una reducción de alrededor de un mil millones, finalmente se ha sostenido el presupuesto de 2019, aunque los compromisos son mayores.

+: Jugosos viáticos gastó la comitiva que viajó a Rusia a buscar vacuna anticovid

Recomiendan priorizar

Para Roxana Rodríguez, viceministra de Finanzas, las transferencias a la UNAH se ejecutan “de acuerdo a la misma programación de gastos que se realiza y al comportamiento de los ingresos”. Indicó que “semanalmente se le hacen transferencias para los gastos de funcionamiento. Hay una transferencia que se realiza una vez al mes que es para sueldos y salarios para el pago puntual a sus empleados tanto docentes como en los administrativos”.



Según la funcionaria, han estado en coordinación con las autoridades universitarias “a fin de brindarles las condiciones necesarias, de acuerdo al mismo comportamiento de los ingresos, comportamiento igual de las condiciones de país, para poder hacer una coordinación a fin de que ellos tengan los recursos en cuanto sean requeridos”.



Sostuvo que deben tomar en cuenta la importancia de la eficiencia del gasto público y priorizar, de acuerdo con las asignaciones y gastos requeridos para el buen funcionamiento y la formación de los estudiantes y, a su vez, los docentes, para que tengan las condiciones al regresar a las aulas de clase.



Se cuestiona que el Estado sí tenga recursos, por ejemplo, mil millones para las elecciones y 200 millones más repartirlos entre Libre, PN y PL, pero no para darle a la UNAH.

TE PUEDE INTERESAR: Hospital móvil de Danlí en total abandono