Real Sociedad empató 3-3 contra el Vida en una noche de muchos goles en Tocoa

COLÓN, HONDURAS.- Real Sociedad empató 3-3 contra el Vida en una noche de muchos goles, en el estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa, por la segunda jornada del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras.



Ambas escuadras venían de ceder puntos en la primera fecha. El equipo de Héctor Castellón necesitaba cambiar la imagen luego del 0-3 que recibió frente a Olimpia y Vida venía de un 1-1 contra Lobos UPNFM, por lo que consechó su segundo empate.

VEA: 'Es angustioso ver sufrir a tu hijo': Carlos Prono tras superar el covid junto a su familia



La visita se puso en ventaja desde el minuto 14 gracias un gol en contra de Yeer Gutiérrez. El defensor desvió con la testa un tiro libre y la pelota se fue al fondo de la portería defendida por Nelson Johnston.



Sin embargo, el conjunto local marcó el empate 10 minutos después luego del penal que cobró Rony Martínez. El delantero recibió la carga de Jeffri Flores dentro del área, el árbitro no amagó para marcar la pena máxima y el cañonero lo cambió por gol.



Sergio Peña volvió a poner en ventaja al Vida al 40 luego de un centro que no logró controlar de buena forma Ángel Tejeda. La bola le quedó al mediocampista, que hizo el enganche y remató con la zurda.



Cuando todo parecía que nos íbamos al descanso con el marcador a favor del cuadro ceibeño, apareció Edder Delgado al 44. El 'Camello' conectó con pierna derecha un tiro libre y Pipo López no pudo hacer nada para contener su remate.



Ambos equipos salieron decididos por el triunfo en el complemeto, pero el Vida nuevamente se fue arriba después de un gran cabezazo de Roger Sander al 49.



A tan solo 10 minutos del final, Daniel Rocha, que fue titular ante Olimpia, había ingresado de cambio por José Canales y marcó el 3-3 definitivo en Tocoa.



Con este resultado, Real Sociedad suma su primer punto y Vida registra dos. El próximo partido para los aceiteros será contra el Victoria en condición de visita mientras que los cocoteros se verán las caras ante Olimpia en el Nacional.



LEA TAMBIÉN: Alberth Elis será baja para Honduras en el comienzo de las eliminatorias

Alineaciones

Real Sociedad: Nelson Johnston; Danilo Tobías, Maynor Antúnez, Yeer Gutiérrez, Dester Mónico, Edder Delgado, Dexter Ventura, Franco Guity, Rony Martínez, José Canelas y Sony Fernández.



Vida: Pipo López; Danilo Palacios, Bryan Barrios, Juan Montes, Jefry Flores, Carlos Sánchez, Sergio Peña, Roger Sander, Guillermo Chavasco; Ángel Tejeda y Alexander Aguilar.

Cambios

Real Sociedad: se fue Dexter Ventura por Willsy Wood, José Canales por Daniel Rocha, Danilo Tobías por Cristopher Urmeneta y Franco Guity por William Chávez.



Vida: se fue Jeffri Flores por Marvin Bernárdez, Roger Sander por Horacio Argueta y Ángel Tejeda por Luis Palma.

Amonestados

Danilo Tobías y Jeer Gutiérrez (Real Sociedad)



Roger Sander y Danilo Palacios (Vida)



Expulsados no hubo

ADEMÁS: Tras pitar en Tokio, Melissa Pastrana es designada para dirigir el clásico Olimpia vs Real España