"Es angustioso ver sufrir a tu hijo": Carlos Prono tras superar el covid junto a su familia  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Es angustioso ver sufrir a tu hijo", fueron las palabras de Carlos Prono al recordar los duros momentos que vivió su familia luchando contra el covid-19.



"Como pudieron notar me he ausentado de los programas deportivos por algunos días debido a que, tanto mi familia -mi esposa, mi hijo y su servidor- hemos contraído covid, donde afortunadamente ya lo hemos pasado, el mal trago lo hemos vivido", dijo en un video que publicó en su cuenta de Facebook, con el que quiere hacer conciencia para que las personas no dejen de cuidarse.

"Es realmente angustioso ver sufrir a tu hijo, uno como padre se olvida de que padece de esta enfermedad, porque todo se enfoca totalmente en tu hijo", sigue el relato de lo que padeció cuando su hijo se complicó.



"Hemos vivido horas muy duras, porque él si -unos tres días- la pasó muy mal debido a una terrible deshidratación, así que cuiden a sus niños", pidió.



De igual manera, aseveró que no hay que dejar de cuidar a los pequeños porque "es mentira que los niños no se enferman, es mentira que los niños no corren riesgos, los niños están indefensos y los niños también se contangian".

"¡Cuidémonos! Por más que ya tengan la primera dosis, la segunda dosis, sigamos haciendo conciencia, esto es terrible, ver sufrir a tu hijo es lo peor que te puede pasar a vos como padre", reiteró.



"Te puedo asegurar que cuando vos vez sufriendo a tu hijo el mundo se te desmorona y no te importa absolutamente nada más", relató el exarquero del Olimpia, quien aseguró también que esta semana se realizaron los exámenes y confirmaron que ya estaban libres de covid-19.



El argentino enternecidamente agradeció a cada una de las enfermeras y médicos que estuvieron pendientes de la salud de su hijo y de ellos.

