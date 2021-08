Bancada liberal se retira de sesiones virtuales y exige el retorno presencial al Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Bancada del Partido Liberal de Honduras determinó este martes retirarse de las sesiones del Congreso Nacional hasta que se convoque de manera presencial al Hemiciclo Legislativo.



Los liberales explicaron que su decisión es porque consideran que los "temas trascendentales para el país no se puede seguir discutiendo de manera virtual", y justificaron que "es deber de los legisladores debatir con altura y proposición dichos temas, cosa que no se ha podido desarrollar de manera virtual".

El ente político comparó que los demás sectores de la sociedad se han incorporado gradualmente a las labores, por lo que el Poder Legislativo no debe ser la excepción.



Asimismo, solicitaron a las demás bancadas que se abstengan de asistir a las reuniones virtuales hasta que no se convoque de manera presencial.



Desde el 13 de marzo de 2020, los 128 diputados abandonaron el Congreso Nacional argumentando el riesgo de la pandemia, pero a la fecha no muestran mayor intención de retornar, pese a que previo a las elecciones primarias la mayoría estuvo en enormes concentraciones políticas.

Comunicado textual

La Bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, al pueblo hondureño comunica lo siguiente:



1. La Bancada del Partido Liberal en decisión unánime ha tomado la determinación de RETIRARSE de las sesiones virtuales, hasta que no se nos convoque a integrar sesiones presenciales dentro del hemiciclo legislativo.

2. Consideramos que la discusión de temas trascendentales para el país no pueden seguirse discutiendo de manera virtual pues es deber de los legisladores debatir con altura y proposición dichos temas, cosa que no se ha podido desarrollar de manera virtual en la que se nos convoca de un día para otro, los dictámenes a discutir son enviados a pocas horas del inicio de las sesiones y no se le da participación a los miembros de nuestra bancada, situación que no seguiremos tolerando.



3. El país está encaminado a salir de la crisis que nos genero la pandemia del covid 19, ya que los diferentes sectores de la sociedad se han reincorporado gradualmente a sus labores por lo que el Congreso Nacional no debe ser la excepción ya es tiempo que se busque la manera de reincorporarnos a las sesiones presenciales manteniendo todas las medidas de bioseguridad.



4. Invitamos a los compañeros de las demás bancadas que integran este poder del Estado a que también se abstengan de participar en las sesiones virtuales hasta que no se nos convoque de manera presencial.



5. Exhortamos a los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional que interpongan su interés por el país y nos convoquen lo más pronto posible a sesiones presenciales, que es el mandato que nos ha otorgado el pueblo hondureño.

