Inconclusa instalación: Hospital móvil de Danlí en total abandono

EL PARAÍSO, HONDURAS.- Ante la demora en la entrega, las camas del hospital móvil de Danlí tuvieron que ser retiradas para poder ser utilizadas en el Hospital Regional de Oriente Gabriela Alvarado (HRGA).



Este inmueble, ensamblado con vagones, tampoco será utilizado para atender a pacientes covid-19 porque no reúne las condiciones.



Actualmente su instalación está en un 80 por ciento, pero no hay personal trabajando, aunque debió ser entregado a la Secretaría de Salud desde febrero pasado.



La empresa encargada de la instalación dejó el trabajo a medias debido a problemas de pago y a la fecha no se tiene claridad cuándo lo entregarán.

Los ventiladores mecánicos de alto flujo brillan por su ausencia, ahora Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) tendrá que proporcionar algunos que compró con contratos posteriores.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recorrió el hospital móvil de Danlí para verificar cómo avanza su instalación a ocho meses de haber llegado a El Paraíso, procedente de Puerto Cortés, Cortés.



Además, conversó con las autoridades del Hospital Regional de Oriente Gabriela Alvarado para conocer sus expectativas sobre el módulo hospitalario -diseñado originalmente para 51 camas-, el uso que le darán y las condiciones que enfrentan en el centro asistencial debido al paso del covid-19.

El piso, aire acondicionado, instalación eléctrica, entre otras cosas, se encuentran inconclusas. El problema de la energía lleva dos meses. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Recorrido

En un plantel aledaño al centro Gabriela Alvarado permanecen los contenedores del hospital móvil de Danlí. Llegaron en diciembre del año pasado con la promesa de ser instalados en dos meses.



La instalación comenzó en enero. Como el terreno ya estaba preparado, el montaje fue inmediato.



El responsable de la obra es la empresa Ecomac, quien solo le rinde cuentas a Vertisa, compañía de Turquía que vendió los hospitales móviles con Axel López como representante.



El hospital móvil fue diseñado originalmente con 51 camas y costó 149.5 millones de lempiras.

Los primeros contratiempos comenzaron con el tema de la energía eléctrica, explicó un empleado de Invest-H que acompañó a EL HERALDO Plus en el recorrido, pero por temor a ser relacionado con las estructuras solicitó que se ocultara su nombre.



En el interior de los vagones los avances son notorios, aunque la obra está paralizada, porque Ecomac no ha recibido el pago de la empresa de Turquía, según explicaron a este rotativo fuentes ligadas al tema.



A primera vista resalta la mayor parte del equipo en cajas, entre ellos ocho ventiladores mecánicos de 20 que tendrían que haber llegado. El empleado de Invest-H explicó que ellos proveerán los restantes para que el hospital quede totalmente equipado.



Las 51 camas tampoco están completas porque las autoridades del Gabriela Alvarado decidieron sacar varias de ellas para aumentar las atenciones en el hospital colapsado de pacientes por la pandemia.

El equipo de EL HERALDO Plus confirmó que el inmueble de contenedores no será utilizado para pacientes con covid-19, ya que -al igual que el resto de los modulares en otras partes de Honduras- no tiene la capacidad para brindar oxígeno a enfermos graves con el virus. Para lograr utilizarlo, se necesita una inversión en tuberías y otro suministro de oxígeno comprado por separado.



El llamado a realizar la inversión es para Invest-H, pero no lo harán por lo que Salud determinará si vale o no la pena.



En los vagones se evidenció que el equipo está nuevo, aunque no ha podido ser totalmente probado. En algunos módulos el suelo no está terminado y faltan conexiones eléctricas.

Invest-H se excusó y atribuyó la culpa de la demora a Empresa Energía Honduras (EEH), por no agilizar el trámite para que pudieran contar con energía eléctrica.



El área de cocina, lavandería, rayos X y comedor ya están prácticamente instalados, solo restaría ubicar los equipos.



Llamó la atención el abandono al trabajo, pero nuevamente Invest-H se excusó, pues la responsabilidad dijeron es de Ecomac. “Sabemos que no las han pagado”, dijo.

Una vista panorámica del plantel donde están ubicados los vagones de la estructura hospitalaria. Los vagones llegaron a ese lugar desde diciembre de 2020. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Mueven camas

A unos pasos del hospital móvil, los empleados del centro médico Gabriela Alvarado hacen de tripas corazón para poder atender la demanda. De poco o nada les sirve tener al lado un nuevo hospital si nunca lo entregan, mientras el único provecho que le han sacado es el uso de unas camas para ampliar las salas covid.



Ya están advertidos que para pacientes con covid-19 no podrá ser usado y que los ventiladores que traen no son de alto flujo.



Carlos Quintero, director del hospital Gabriela Alvarado, explicó a EL HERALDO que llevan seis meses de ser el centro asistencial con más pacientes covid-19, “tenemos 100 camas hospitalarias para atención” por la pandemia.



Este hospital se dividió en dos partes: en una hay 76 pacientes con alto flujo y hay otra parte que se llevó para el gimnasio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) para los enfermos estables.

“Actualmente tenemos una mortalidad de 3.8 por pacientes covid-19” y en promedio 10 personas por semana, explicó. En relación al hospital móvil, Quintero dijo que se lo iban a entregar en marzo, pero “después que en junio, luego julio, en realidad no sabemos cuándo, lo que hicimos fue enviarle un oficio a Invest-H y le exigimos que lo entregaran que lo ocupamos”.



Entre las excusas para el traspaso, explicó que se demoran por las conexiones eléctricas hace más de dos meses.



El galeno argumentó que ocupan la infraestructura y que “la mayor probabilidad es que no sea para pacientes covid-19, porque el productor de oxígeno que tiene solo levanta hasta 15 litros y eso no es lo que ocupamos”.

Ante la falta de capacidad, Quintero mantiene dos opciones: utilizarlo para medicina interna o convertirlo en un módulo quirúrgico, porque tienen una mora quirúrgica de 400 pacientes (90 días), “no operamos porque la sala covid-19 nos quitó el espacio”.



Explicó que, una vez se lo entreguen, ellos se harán cargo de la administración.



“Presentamos un plan desde febrero con el presupuesto, apenas nos entreguen el hospital deben dar los fondos”.



Destacó que para poder habilitar la estructura modular para pacientes con covid-19 tendrían que realizar una inversión de hasta un millón de lempiras “y eso en paredes de tabla de yeso, eso de ahí es acero, es metal”. Por ahora ha retirado 10 camillas del hospital móvil. “Necesitamos insumos que están ahí, pero queremos manejar la transparencia, pero sí, camillas y algunos monitores los vamos a sacar”, concluyó.

La capacidad para pacientes del hospital Gabriela Alvarado está en un punto alto debido a la pandemia del covid-19. Hay saturación en las salas. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo



