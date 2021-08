Pelea en "Quiero cantar": Lyn May no quiere Baby Shower

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La famosa vedette Lyn May se enfureció cuando Horacio Villalobo, juez del concurso "Quiero cantar", insinuó hacerle un baby shower, luego de que anunciara que está embarazada.



Y es que Villalobos le preguntó a May sobre la noticia que circula en las redes de su embarazo, hecho que no le agradó a la famosa mexicana quien dijo que no hablaría de eso, "no voy a hablar de ese tema porque está prohibido".

Sin embargo, el aclamado juez insistió en el tema diciéndole a May: "Bueno, ok, pero aquí te haremos un baby shower Lyn, cuenta con ello".



Lyn May un poco molesta respondió: “No, no, no, no me hagan nada". Al finalizar Horacio de forma tajante le respondió a Lyn: “¿No quieres nada? Ok, perfecto. Pero bueno aquí era el lugar para dar la exclusiva porque todo el mundo lo está comentando, así que se notará tarde o temprano, son nueve meses. Todo el mundo lo está platicando”.

