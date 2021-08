Llaman a embarazadas a vacunarse contra el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el primer día de la sexta campaña de vacunación contra el covid-19 las mujeres embarazadas acudieron al llamado para inmunizarse.



Sin embargo, la respuesta no fue masiva por parte de ellas, ya que todavía existe cierto temor en esta población. A ellas se les está aplicando la vacuna Pfizer, que está aprobada y se comprobó que no les causa daño ni a ellas ni al fruto de su vientre.



En los centros de vacunación habilitados se colocó una brigada especial destinada solo para inocular a las gestantes y que no tengan que esperar mucho tiempo.

EL HERALDO realizó un recorrido el lunes por diferentes puestos de vacunación y se pudo observar que la afluencia de embarazadas fue baja.



Por esa razón, los médicos encargados de los centros de vacunación llaman a las gestantes a vacunarse contra el covid-19 ya que si sufren la enfermedad sí les causaría mucho daño.



En lo que va de la pandemia, en el país alrededor de unas 40 mujeres encinta han fallecido.



Mientras que otro grupo más reducido logró dar a luz al bebé pero ellas fallecieron. Si las mujeres acaban de de tener a su bebé pueden vacunarse aunque estén lactando, no hay riesgo alguno.

Grupos prioritarios

En esta sexta jornada de vacunación se están aplicando primeras dosis de Moderna para los trabajadores esenciales. De igual forma, se está inmunizando a personas de 28 años en adelante sin restricciones.

No obstante, por la baja afluencia de personas que hubo el lunes, en algunos centros vacunaron a personas de rangos más bajos de la edad establecida.

