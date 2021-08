'Lo ideal es que entreguen completo el hospital móvil', dice Noel García, director del HSF en Juticalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Noel García, director del Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho, explicó a EL HERALDO que desde febrero espera la entrega del hospital móvil de la zona, por lo que no tiene una fecha clara.



Detalló que no será utilizado para pacientes con covid-19 por recomendación de la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).



“Nos dijeron que no era apto para pacientes con covid-19 y se compró para eso, nos explicaron que el hospital no cuenta con un sistema de alto flujo y si lo íbamos a necesitar para pacientes se tenía que acondicionar con una planta de oxígeno para echarlo a andar, pero el hospital no tiene capacidad económica”, expuso.

García comentó que tuvo la oportunidad de entrar dos veces a los módulos que están instalando: “Es bonito, si uno pasa por la orilla de esos contenedores uno dice son lata pero al entrar las condiciones son favorables y están equipados, no sé cuánto valen”.



El director argumentó que le dijeron que los módulos iban a ser parte del Hospital San Francisco, pero formalmente no han recibido notificación de la Sesal, “así traemos veedores externos y le mostramos a las personas de Olancho que nos están entregando para evitar conflictos, Lo ideal es que lo entreguen completo porque sabemos cómo se trabaja en el país, pero si ellos se comprometen o hay un convenio, aunque la última palabra la tiene la Sesal, a mí me restaría informar a los olanchanos cómo lo están entregando”.

García comentó que por ahora el hospital móvil de Juticalpa tiene problemas de fugas de agua que ha reportado sin que le resuelvan, así como un error en el diseño del plantel que obliga a los empleados a salir por la calle para poder acceder al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con quien tienen un convenio.



Sobre la pandemia, expresó preocupación porque “la población olanchana está como si nada, como que no hay covid-19, el paciente está llegando muy complicado a nuestras instalaciones, tenemos 50 camas censables para covid-19, el espacio físico podría albergar 65 personas, pero el presupuesto solo alcanza para 50”.



“La capacidad UCI es para ocho y en este momento tenemos 12, o sea al 140 por ciento”, subrayó. Destacó que “si funciona o no como covid-19 debe haber un aumento de presupuesto, se necesita contratar personal, varios ingenieros y aquí en el Hospital San Francisco hay cuatro personas de mantenimiento pero no son ingenieros”.

