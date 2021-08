Millonario fraude: Sin sala UCI entregarán hospital móvil de Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- Con cartón comprimido y tachuelas sellan uno de los dos vagones de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital móvil de Juticalpa, Olancho, que resultó destruido en un accidente durante la movilización desde Puerto Cortés, Cortés.



El “remiendo” es el único trabajo que se está realizando en el plantel de los contenedores.



El hospital móvil de Juticalpa llegó a la ciudad desde diciembre de 2020 con la promesa de la empresa Ecomac de entregarlo en febrero de este año, pero ocho meses después todavía no terminan.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recorrió los vagones para evidenciar los avances en la instalación de los módulos médicos.

Lentitud

Ensamblados a pura infantería, sin planos de apoyo, el hospital móvil de Juticalpa, Olancho, comprado a 145.9 millones de lempiras, aún no está finalizado.



“Ecomac tiene detalles con el proveedor, por eso van atrasados”, explicó a EL HERALDO Plus una empleada de Invest-H que nos acompañó durante el recorrido.



Los contenedores están ubicados en el extremo izquierdo del Hospital San Francisco de Juticalpa, bajo el resguardo de varios militares.



La entrada de acceso a los vagones es digital, a simple vista, la instalación está muy avanzada.

El techo de una sala UCI todavía no ha sido instalado. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

El primer punto de ingreso es el contenedor donde ubicaron la sala de emergencia; en el suelo estaban ocho cajas selladas que contenían igual número de ventiladores mecánicos de bajo flujo cuando en realidad el proveedor prometió 20 ventiladores mecánicos de alto flujo.



El personal de Invest-H explicó que, ante el incumplimiento del proveedor, compraron por separado 20 ventiladores de alto flujo para dejarlos instalados. Sobre esa compra se desconoce de cuánto fue la inversión.



Se confirmó que el hospital móvil de Juticalpa, al igual que el de Choluteca, tampoco será utilizado para atender pacientes positivos de covid-19.



La decisión la tomaron las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), luego de la primera inspección en la zona.



Además se evidenció fugas en las tuberías que están siendo subsanadas para avanzar.

En las salas de alta dependencia se logró verificar la instalación de los 20 ventiladores que compró Invest-H para responder ante la irresponsabilidad del proveedor (Vertisa).



El personal de Invest-H confirmó que todos los aparatos que están instalados ya fueron probados por el personal de Salud, por lo que están en buenas condiciones.



“Estamos pendientes con las autoridades del hospital San Francisco para comenzar con las capacitaciones”, explicaron los empleados en el recorrido que realizó el equipo de EH Plus.



Las capacitaciones son impartidas por empleados de Ecomac, única empresa que entiende cómo funciona el hospital móvil ya que fueron subcontratados por Vertisa.



Invest-H confirmó que los vagones fueron instalados desde el pasado mes de diciembre de 2020.

EL HERALDO Plus realizó un recorrido en compañía de empleados de Invest-H. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Sin UCI

En una de las puertas de acceso a los vagones se evidenció un espacio vacío en el que debería estar ubicada una de las salas UCI, sin embargo, el vehículo que los transportaba se accidentó en el traslado desde Puerto Cortés.



Esa sala UCI faltante estaría conformada por dos contenedores gemelos, pero uno se arruinó y el otro está siendo habilitado. En el que están trabajando apenas hay una sola persona, quien se encarga de sellar la parte abierta del contenedor con cartón comprimido y tachuelas para evitar más daños.



El vagón lleva siete meses en el predio tapado con pedazos de mezcal, pero casualmente en la visita de EL HERALDO Plus se determinó cambiarlos por pedazos de cartón comprimido.

“Esto es provisional para que no se moje, darle protección a las partes de las camas que están aquí, pero los equipos están en la zona del comedor para resguardarlo”, especificaron.



Adentro del contenedor se logró evidenciar algunos insumos, aunque el personal aclaró que al momento del accidente no hubo daños en los equipos, por lo que la responsabilidad es reponer la estructura de metal.



El contenedor accidentado, por su parte, se encuentra en uno de los predios de la empresa de transporte, pues -supuestamente- el reemplazo ya fue pedido a Turquía y vendría en meses.



Sesal aceptó recibir el hospital móvil sin la sala UCI por lo que posteriormente se realizaría una reinstalación en el vagón.

“Como es un hospital modular la falta de la UCI no impide el funcionamiento de las demás salas por lo que no hay problemas”, argumentó un empleado.



Las otras salas UCI sí están completas con sus camas, ventiladores de alto flujo, monitores, bombas de infusión, sistema de monitoreo integrado, teléfonos, prácticamente está todo. Se ratificó que el hospital móvil no tiene la capacidad para prestar atención a pacientes con covid-19; para lograrlo deberían instalar un tanque de oxigeno extra con tuberías por aparte que les garantice la cobertura a todos los hospitalizados, como lo realizaron en el hospital móvil de San Pedro Sula, aunque significaría inversión extra que recaería en la Sesal.



En el resto del recorrido se verificó que todos los accesorios y equipos son totalmente nuevos. Las autoridades esperan que dentro de un mes -si el personal de Ecomac llega- estarían culminando la instalación, pero dependen también de las visitas que realice la Sesal para dar el visto bueno a los vagones.

Inversión Estratégica compró por aparte los ventiladores de alto flujo. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo



