Lyn May enciende las redes tras anunciar embarazo a los 68 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actriz y vedette, Lyn May, sorprendió a todos en las últimas horas tras anunciar que está esperando un bebé con su novio, el cantante Markos D1.



Lyn May, de 68 años de edad, ha sido muy polémica durante cada una de sus relaciones amorosas, sin embargo, esta es la primera vez en la que afirma estar embarazada.



Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde junto a una fotografía donde su pareja la rodea con los brazos, May escribió: "Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses y @markosd1official está muy contento que será papá", dejando a todos atónitos.

La actriz mexicana también agregó a su publicación algunos hashtags como: "#bebe, #regalo, #mamá", haciendo más evidente su presunto estado de gestación.



Tras la noticia miles de seguidores comenzaron a preguntar si se trataba de una broma y hasta cuestionaron la relación que llevan el cantante y la vedette de ascendencia china.



"¿Acaso es Día de los Inocentes?", "Lo que hace este chico por el dinero", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

El padre del bebé

Markos D1 es un cantante de 38 años, nacido en Estados Unidos, quien en diversas entrevistas ha negado tener una relación con Lyn May por su fama o dinero, pues afirma que no necesita hacer eso para destacar y darse a conocer.



La pareja, que tiene una diferencia de edades de 30 años, ha estado junta desde 2019 y no teme mostrar su amor en las redes sociales y hasta en videos musicales del artista.

