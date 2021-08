Confirmados los horarios para los partidos de Honduras en la octogonal final de Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Concacaf anunció este lunes los horarios y los estadios en los que la Selección Nacional de Honduras disputará sus primeros tres partidos de la octogonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022.



El debut de la bicolor será el próximo 2 de septiembre en calidad de visitante ante Canadá en el BMO Field de Toronto a las 6:05 de la tarde, hora hondureña.

Tras el compromiso en tierras norteamericanas, la H viajará a San Salvador para enfrentarse a El Salvador el domingo 5 de septiembre a las 5:00 de la tarde en el Estadio Cuscatlán.



Luego de sus dos visitas a Canadá y El Salvador, Honduras cerrará la triple fecha FIFA ante Estados Unidos el miércoles 8 de septiembre a las 8:05 de la noche en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

