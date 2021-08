"La verdad está de nuestro lado, tenemos pruebas": Padre de joven que denunció supuesto abuso de Allan Fajardo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mauricio Varela, el padre de Adriana, la joven que denunció al periodista Allan Fajardo de violación, se pronunció en las redes sociales sobre el caso de su hija y aseguró que ya se inició un proceso porque tienen todas las pruebas del abuso.



Fue a través de Twitter que el acongojado padre aseguró que la intención de hacer público el abuso es con el objetivo de obtener un castigo por el delito cometido ya que la verdad está de su lado.



Y es que su hija, publicó un video en redes sociales aseguró que Fajardo abusó de ella cuando tenía 15 años y que la amenazó para que no dijera nada. El abuso habría ocurrido en el apartamento de Adriana cuando Fajardo era su vecino.

Denuncia completa contra periodista deportivo Allan Fajardo por supuesta violación pic.twitter.com/oY1f5H4cGx — CentroMultimedia (@cent_multimedia) August 3, 2021

Por tal razón, el padre de la joven escribió: "El caso de mi hija ha trascendido a las RRSS (Redes sociales), aclaro, no es nuestra intención ventilar este asunto por esta vía, ni exponernos al escarnio público. Lo que buscamos es castigo por un delito cometido. La verdad está de nuestro lado tenemos las pruebas suficientes y contundentes, el proceso ha iniciado y esperamos que se haga justicia.



Hemos apoyado causas justas siempre y hoy más que nunca llegaremos hasta el final de esta pesadilla. #AltoaLaPederastia #NoMásVioladores #JusticiaParaTodas



Agradecemos a nuestra familia, amistades y a todas las personas que nos han dado sus muestras de solidaridad y apoyo. Repito, La verdad está de nuestro lado. #JusticiaParaTodas".

El caso de mi hija ha trascendido a las RRSS, aclaro, no es nuestra intención ventilar este asunto por esta vía, ni exponernos al escarnio público. Lo que buscamos es castigo por un DELITO COMETIDO. La verdad está de nuestro lado tenemos las pruebas — Mauricio Varela B. (@maurivarelab) August 8, 2021

Suficientes y contundentes, el proceso ha iniciado y esperamos que se haga justicia. Hemos apoyado causas justas siempre y hoy más que nunca llegaremos hasta el final de esta pesadilla. #AltoaLaPederastia #NoMásVioladores #JusticiaParaTodas — Mauricio Varela B. (@maurivarelab) August 8, 2021

La reacción de Mauricio Varela se hace pública luego que el periodista deportivo Allan Fajardo publicara un video donde aseguraba que él nunca violó a Adriana y que no hay otras acusaciones de abuso en su contra.

"Es muy difícil para mí hablar de esto. Adriana en cuanto a la captura que publicaste perfectamente sabes que es una conversación sacada de contexto, en algún momento te referís a un segundo intento de violación, si no hubo una primera violación obviamente no hubo una segunda violación. Es verdad que fuimos vecinos, pero yo jamás entré en tu casa sin que hubiera otras personas. De hecho varias veces platiqué amablemente con tu papá", comenzó diciendo Fajardo.



"También mencionas otras acusaciones de mujeres y niñas violadas por mí, yo jamás le he hecho daño a nadie. Las personas que me conocen pueden dar fe de esto con sus testimonios. Nunca en mis 33 años me han denunciado por ningún delito. Si me mudé no fue huyendo, fue simplemente por una cuestión económica, las personas inocentes no huyen y yo soy inocente", comentó.



El comentarista deportiva asegura desconocer cuáles son las razones de Adriana de hacerle esto porque él simplemente trabaja de lo que ama y con eso se sostiene él y su familia.