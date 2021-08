'Lo apagamos y encendemos para que no recaliente': Problemas del aire acondicionado en hospital móvil

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Wilmer Velásquez, jefe de Servicios Generales del hospital móvil de Choluteca, explicó a EL HERALDO Plus que el aire acondicionado del centro asistencial no puede funcionar permanentemente durante las 24 horas del día, por lo que tomaron la recomendación de apagarlo y encenderlo.



A pesar del inclemente clima en Choluteca, el responsable del área argumentó que la decisión es la correcta para no dañar el equipo: “Nosotros estamos apagando el equipo porque eso nos recomendaron, porque si trabajamos el aire 24/7 lo podemos dañar, los pacientes tienen frío y ellos lo apagan también”.



Destacó que no están al 100 por ciento de pacientes e incluso por falta de personal algunos contenedores y áreas del hospital permanecen cerrados.

Velásquez argumentó que si existen fallas es porque “la luz siempre falla en Choluteca, tenemos tres plantas eléctricas, la luz entra automáticamente, el técnico nos recomendó darle un tiempo al aire, lo apagamos y encendemos para que no se recaliente, todo depende de cómo esté la temperatura allá afuera, manejamos el aire en promedio”.



El equipo del hospital móvil de Choluteca se ha ido probando a medida lo utilizan en los pacientes, pero que todo está en óptimas condiciones y que los vagones o áreas que están cerrados es porque no se ha contratado al personal, sostuvo.



Velásquez argumentó que no sabe por qué se decidió no utilizar el hospital para pacientes con covid-19. “Estamos operando desde hace un mes con medicina interna de hombres y mujeres y cirugía, hay que aprender a utilizar un equipo nuevo, los problemas son operativos, que el personal no ha sabido manejar el equipo, hay problemas con las tormentas eléctricas, no hay fugas, hay una buena instalación”.

