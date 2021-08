En la capital hay un centro privado listo para el retorno a clases semipresenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El próximo lunes se pretende iniciar las clases semipresenciales en un centro educativo no gubernamental de la capital.



Así lo confirmó a EL HERALDO Nelson Cálix, titular de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán.



“La Escuela Americana ya cuenta con todos los permisos para retornar a las aulas de clases”, aseguró Cálix.



Consultado sobre las recientes declaraciones del ministro Arnaldo Bueso, donde indicó que Tegucigalpa no estaría en el pilotaje, Cálix explicó que se trazó una línea divisoria entre los centros gubernamentales y no gubernamentales, es decir que los antes conocidos como institutos privados sí podrán ser parte de la semipresencialidad en el Distrito Central, siempre y cuando cumplan los requisitos, mientras que los públicos aplicarán solo en municipios con bajos niveles de contagio de covid-19.

“Los centros no gubernamentales podrán hacerlo sin importar el municipio donde estén ubicados”, afirmó el funcionario.



Según se informó en el centro educativo que inicia clases semiprenciales en la capital, solo habrá diez alumnos en cada salón y aquellos que no se adhieran a la nueva modalidad recibirán clases de forma remota pero en tiempo real.



Hasta el domingo, la Departamental de Francisco Morazán solo tenía registro de una institución más que solicitó permiso para retornar a las aulas de clases en la capital, sin embargo, en todo el departamento hay 149 solicitudes que están analizando, para retornar a las aulas de clases en esta modalidad.

