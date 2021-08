Muere niña de dos años por causas indeterminadas en El Carrizal de Comayagüela  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una menor de dos años de edad murió este domingo por causas aún indeterminadas en la colonia El Carrizal de la capital de Honduras.



Se trata de Génesis Yulieth Hernández Pérez, de 24 meses de edad, que fue llevada por su madre, Dunia Marisol Pérez, hasta la clínica de la estación de Bomberos #4, tras desmayarse inesperadamente, explicaron familiares.



Al llegar, cerca de las 4:05 de la tarde, las autoridades de los apaga fuego le tomaron los signos vitales, pero determinaron que ya no tenía vida.



Se desconoce si la niña sufría algún padecimiento, tuvo algún accidente o presentó algún síntoma y serán los exámenes forenses que determinaran lo que sucedió.



Posteriormente, el cuerpo de la menor fue ingresado a la morgue judicial de la capital para realizarse la autopsia.



Con el deceso de la niña de dos años, ya suman dos fallecimientos de menores que mueren en la capital en menos de 12 horas en la capital y por causas indeterminadas.



La primera víctima mortal fue un recién nacido de tan sólo 45 días, quien falleció la mañana de este domingo por causas aún no esclarecidas.



Según el relato de sus parientes, el bebé experimentó síntomas de gripe desde el pasado jueves. Sus padres lo trataron preventivamente en su casa y ayer (sábado) lo llevaron al médico, al ver que su situación de salud no mejoraba.

Este domingo lo trasladaron a la misma estación bomberil donde fue confirmada su muerte.



