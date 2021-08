De 'sueño americano' a 'sueño mexicano': Joven panadero emprende con repostería al estilo catracho

MONTERREY. MÉXICO.- Zapatero, pintor, mecánico y hasta albañil fueron los trabajos en los que el hondureño Erick David Oliva Flores se desempeñó en México, pues tras su migración las opciones se acortaban cada vez más en aquel entonces, cuando a sus apenas 20 años tomó la decisión de dejar la nación cinco estrellas para potenciar su emprendimiento.

A su padre nunca lo conoció, su madre migró a Estados Unidos cuando él era un niño y creció al lado de su tía Yamileth Oliva, quien se convirtió en su mano derecha y quien le enseñaría las maravillas de la repostería catracha desde su infancia.

Con la intención de descubrir nuevas oportunidades y dar a conocer el sazón catracho mediante la panificación, un domingo a eso de las 5:00 p.m. se aventuró a tierras desconocidas sin imaginar los problemas que enfrentaría antes de emprender el negocio de sus sueños.

"Fueron épocas difíciles, recuerdo que me dio una infección estomacal, también pedía en las calles y dormía debajo de los puentes", contó el joven a EL HERALDO.

Erick Flores preparando un pedido de pan dulce al estilo catracho. Foto: El Heraldo

Perseverancia

Erick Flores originario de Tegucigalpa, capital de Honduras, comenzó a trabajar desde sus ocho años, pues necesitaban más ingresos para subsistir, de modo que se ganaba algunos lempiras cortando el monte del patio de sus vecinos. Posteriomente, -a sus 14 años- aprendió el oficio de zapatería, con lo que obtenía al menos 100 lempiras a la semana para poder ayudar en su hogar.

Pese a que su pasión siempre fue la panadería, las necesidades lo obligaron a laborar en otras ramas antes de que las cosas de acomodaran en su lugar.

Su perseverancia fue clave en el proceso, pues luego dio el gran paso de inscribirse a cursos de repostería para mejorar y perfeccionar su técnica.

"Trabajaba de lunes a viernes en la zapatería y mis cursos eran los sábados, de este modo me pague los cursos, ya aprendí el oficio como zapatero y me gradué", contó el joven, quien luego emprendió un negocio de zapatería junto a sus hermanos, al que llamaron 'Less collection', mismo que -como muchos- fue azotado por la pandemia de covid-19 y tuvo que cerrar.

'Mi pequeña gran Honduras'

Pese a las dificultades que se le presentaron, el compatriota estuvo rodeado de amigos y personas que le brindaron su mano amiga para que saliera adelante.

Tras intentos fallidos por cruzar al extranjero, Flores optó por residir en Monterrey, Nuevo León, para emprender su primer negocio de panadería al que tituló 'Mi pequeña gran Honduras'.

Piernas cruzadas, enrollados, semitas y marquesotes son algunos de los panes hondureños más pedidos en su negocio, mismo que ha conquistado a muchos mexicanos y ha hecho recordar el sazón catracho a más compatriotas que residen por la zona.

Para probar los productos de Erick Flores se pueden contactar con él a través de su página de Facebook 'Mi pequeña Honduras'. También a través de los teléfonos +52 8110170634 y +52 8136368035.

Definitivamente, el compatriota es inspiración para muchos debido a su entrega y disciplina para salir adelante. Y es que sin importar las complicaciones supo como hacerle frente a su pasión por la gastronomía catracha. ¡Enhorabuena!

Las piernas cruzadas y enrollados son de los más pedidos. Foto: El Heraldo

