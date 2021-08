Messi ya tiene un principio de acuerdo con el PSG

PARÍS, FRANCIA.- Lionel Messi ya tiene un principio de acuerdo con el Paris Saint-Germain para firmar contrato de cara a la próxima temporada, según dio a conocer la emisora RMC, la cual, al igual que varios medios franceses, apunta a que el crack argentino llegue en las próximas horas a la capital francesa para cerrar la negociación.



"Faltan detalles entre ambas partes antes del acuerdo total y la firma del contrato", señaló el citado medio.

VEA: Las difíciles y tristes frases que pronunció Messi tras su salida del Barcelona



De acuerdo con RMC, Messi se someterá al reconocimiento médico el lunes por la mañana y el PSG anunciaría el fichaje en las próximas horas.



Días atrás el diario L'Équipe había adelantado la inminente llegada de "La Pulga" a París y había señalado que el chequeo médico tendría lugar este mismo domingo o el lunes.

Despedida del Barcelona

Este domingo Lionel Messi se despidió del Barcelona en una emotiva conferencia de prensa en la que estuvbieron presentes los jugadores, junta directiva, cuerpo técnico y su esposa e hijos.



Durante la rueda de prensa el nacido en Rosario admitió que existen acercamientos con el club parisino, pero todavía no hay nada oficial.

VIDEO: El llanto de Messi al despedirse del club donde creció



"Sinceramente, a día de hoy, a esta hora, no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes se interesaron. Todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente", dijo el ex del Barcelona.