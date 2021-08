"Dios te regale el mejor día de tu vida": Clan Montaner agasaja a Evaluna en su cumpleaños 24

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Caracterizándose por ser una de las familias más unidas y cariñosas del espectáculo, los Montaner volvieron a demostrar el fuerte lazo que une a cada uno de sus miembros, esta vez para el cumpleaños 24 de la dulce y simpática Evaluna Montaner.

El sábado 7 de agosto, la hija menor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez arribó a un año más de vida y, como era de esperarse, el clan se volcó en las redes sociales para enviarle mensajes que le dejaron saber cuánto la amaban profundamente y le deseaban los mejores de los éxitos.

VEA: "No me he hecho ninguna operación", Adamari López sobre su drástico cambio de figura

El primero en pronunciarse al respecto fue el patriarca de la familia, quien a través de su cuenta de Instagram hizo una linda referencia a la infancia de Evaluna y refrendó el gran amor que siente por ella.

"La que me roba el sueño está de cumpleaños, sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede. Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida… yo te celebraré en soledad, para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti… Te amo chiquita”, escribió Ricardo Montaner.

+Reese Witherspoon vende su productora y se convierte en la actriz más rica del mundo



Seguidamente, su esposo -el cantante Camilo- le dedicó una serie de publicaciones donde evidenció lo afortunado que es por tener la oportunidad de compartir su vida al lado de la actriz.

"Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato... Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida”, compartió completamente enamorado.

“Esto parece un frame de una peli. Hagamos una peli. Donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños ‘uapa’”, difundió el intérprete junto a una foto de los dos.











DE INTERÉS: Atomic Rose, una banda hondureña que cautiva y enamora a través de sus letras



Por su lado, Marlene (muy orgullosa de su hija) divulgó una serie de fotografías de la festejada, donde mostró alguno de los momentos más entrañables de la vida de Evaluna. El post lo acompañó con un tierno mensaje que decía: "Mi chiquitica cumple años… acá un poco de historia… Como se lo dije a Ricardo, a mi mami, la prensa (su nombre se escribe pegado) … La felicidad desde el mismo día que lo supe. @evaluna te amo inmenso y soy feliz de ser tu mamá, tú la más bella de todas las hijas del mundo”.

LEA TAMBIÉN: Fallece el padre de Galilea Montijo por covid-19