El artículo de Octavio Carvajal: “Orgullo” de delincuentes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aquí, aunque parezca fachoso, el trajeado -público o privado- implicado en corrupción, se siente y pasea “orgulloso” de ser delincuente. Reviendo la historia, sin “gobiernos” militares, la justicia es solo pintura. Persigue y confina pequeños y medianos bandidos, pero cae en orgías con aquellos (as) que arman las más grandes estafas y crímenes contra el Estado.

En la basura o en botines están los millones para adecentar la ley y sus vertebras que indultan a altos dignatarios salpicados en groseros actos y colosales atracos. Todos andan sueltos, altivos, exigiendo decoro. Los gringos no paran desnudando a unos y otros, de lo contrario, los tendríamos en un altar como los “santos” de Honduras. El hedor nuestro de cada día.

Majestad

La Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y entes contralores no los tocan ni siquiera por joder. Pese a su tufo, entran como reyes a sus oficinas. Apretón de manos, abrazos, salutaciones, ternuras, entre chorro de mutuos encomios. “Presidente” ¡Bienvenido! Lo está esperando el fiscal…el magistrado, el contralor…el comandante…pase por aquí doctor.



“Excelente trabajo señor fiscal” … “Gracias señor presidente…gracias diputado” … “¿Ha visto al magistrado?” … “¿A quién de ellos?” … “Pues al amigo con quien nos vimos aquella noche, al pie del jardín” … “¡Ah!” …Sí, claro, saludos le mandó…dijo que todo va bien. “Me alegra; he pasado inquieto porque no me llamó el muchacho”. Frases de ficción hechas realidad a la hondureña.

Cualquier cantidad de galanes enlistados por corruptos, narcotráfico, lavado de activos y sin visa al imperio, aquí, son amos en casa de justicieros electos en crápulas políticas y financieras que ponen precio a la burda equidad. La ley es un remedo, un pinche parche constitucional que la mayoría calificada se pasa por donde no le pega el sol. “Que me investiguen”, piden frescos y “orgullosos”.

Hierbas

Montar “shows” es trozo de su singular cinismo e irrespeto al gentío. Nadie ignora que al paso de “filtros” nombrados y jurados de pulcros, pululan fiscales, jueces, policías, militares y hasta periodistas que se cuadran ante grandes malhechores. En privado o en público igual les da. Si el padrino de alguno de ellos (as) es visto como delincuente ¿qué nos importa la gente? ¡Correcto!



Ciertos fiscales, exfiscales, policías, militares, políticos, empresarios y funcionarios tararean pundonor, urgen a gritos que no abran las ZEDES porque, según alegan, estarían vendiendo la nación a mafias y, olvidan, adrede, que son parientes directos o protectores de extraditables por narcotráfico, pero “el capo soy yo”. El chiste se cuenta solo para complacer al rector de la banda. Es un chimbo de picardías. Llaman “soberano” al pueblo, siendo soberanos forajidos.

Manto

Ahí pasó un “presidente” que nos chifló con su eslogan “el pueblo al poder” y dejó sin café a los pobres trepando el precio a la bolsita en polvo. Así les “pagó” a nuestros indios que lo subieron al sillón. Como casi todos, se quitó la careta para saciar bolsos de señorones del medio oriente que también desorientan políticos, a sus partidos y al país, “el despiste soy yo”.

La mayoría de ellos se cree dignos porque si cae uno o más de uno, se caen todos del entarimado. A menos de cuatro meses para ir a votaciones generales nada está escrito ni nada está seguro cuando priman los intereses y la libertad de personajes liados a serios actos de corrupción y a pedidos de extradición. Pregunten por qué la CSJ no ha visado la entrega de un grandote pedido hace más de un año por el norte.

Vuelos

Muchos dirán que el susodicho encargo es mera teoría, que solo los “iluminados editorialistas” escriben o dicen la verdad si de pronto son sus criados, emisarios de medias verdades y grandes mentiras. Hace unos meses, Rolando Argueta, vecino de Lepaera, Lempira, dijo que el imperio pidió a unos exmandaderos de la Secretaría de Seguridad, pero no ha caído ninguno.



Allá por Nueva York hay varios galanes con muchos líos. A grandes males, grandes remedios y aquí todo puede ocurrir antes o después del 28 de noviembre. El “orgullo” de uno o más delincuentes heridos es un arma de doble filo que el norte resolverá a su tiempo, sin la prisa de calenturientos. Veremos qué papel jugarán los militares que también les da por volar o mandar a volar a quienes se ponen muy “orgullosos”.





PELO

Más de un año ha pasado y la “ballena” que urge el imperio sigue por estos lares. Su cabeza se tratará de acuerdo a los intereses gringos.



CLAROS

Espinoso es el tema de los extraditables. Empero, para ciertos del poder podría ser su “salvavidas”. Te doy, me das, así el tiro.



REDES

Cosas diversas y muchas sorpresas se darán de aquí a noviembre. ¿Elecciones o constituyente? Quién sabe lo que traman los “orgullosos”.



GOLPE

Mientras aquí se presume “inocentes” a muchos grandilocuentes, en Estados Unidos les cerraron el paso por delincuentes. ¿O no?



CHARCO

Unos empresarios catrachos ya casi no visitan Gringolandia. Ahora les dicen los “europeos”. De un charco a otro por enredos con el norte.



VISA

La justicia es la principal cómplice de ladrones públicos y privados. Pena para el país por culpa de grandes “orgullosos” de ser delincuentes.