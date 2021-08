Firmar por el PSG "es una posibilidad", dice Messi en su despedida del Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.-Firmar por el PSG "es una posibilidad", dice Messi este domingo tras su salida del Barcelona.

Lionel Messi se despidió este domingo entre lágrimas del FC Barcelona, en una conferencia de prensa en la sede del club del que, dijo, nunca imaginó que tendría que irse.



Su esposa Antonella Roccuzzo, sus tres hijos, sus compañeros, su entrenador Ronald Koeman y la directiva del club le arroparon en su última comparecencia como jugador del club al que llegó con 13 años, para despedirse con 34 y 35 títulos en el bolsillo.

LEA: 'Empezar de cero es un cambio duro': Messi se despide del Barça en el que se veía toda la vida

Ante la sonada despedida, Messi no descartó firmar con el club francés donde juega su amigo Neymar.

El París Saint-Germain vive una tensa jornada en espera sobre una eventual llegada del astro argentino Lionel Messi.

La capital parisina mira hacia Barcelona, donde Lionel Messi confirmó este domingo su salida antes de tomar, quizá, rumbo al PSG.

Messi podría firmar por dos temporadas más una tercera opcional.



Hacerse con los servicios del argentino supondría un golpe sobre la mesa del PSG, propiedad de los cataríes, que aún no han logrado llevar al club al título de la Liga de Campeones, a pesar de la constelación de estrellas fichadas desde su llegada.

+Los números de Messi en Barcelona, una era de triunfos y logros



"Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", afirmó, asegurando que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés "es una posibilidad" fuerte.