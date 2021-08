Eric García: La marcha de Messi "fue complicada de digerir"

TOKIO, JAPÓN.- El joven defensa del Barcelona, Eric García, afirmó este domingo que para él y sus dos compañeros azulgranas de la selección olímpica la noticia de la salida de Leo Messi del club "fue complicada de digerir" la víspera de la final contra Brasil.



"Todos (los jugadores de la selección) nos enteramos y especialmente para mí, para Pedri y para Óscar (Mingueza) fue una noticia difícil de digerir", afirmó Eric García este domingo en una rueda de prensa telemática.

VEA: Messi: 'No estaba preparado para marcharme' del Barcelona



"Era una noticia dura porque perdemos al mejor jugador que hay en el mundo en toda la historia", añadió el jugador azulgrana.



"Pero, a partir de ahí estábamos enfocados en la final y ya cuando lleguemos a Barcelona, veremos qué pasa", afirmó el joven defensa español.



"Obviamente que me hubiese gustado compartir vestuario con él, al final no se han dado las cosas, no ha podido renovar por los temas que hayan sido, es una pena muy grande, pero le deseo lo mejor", afirmó Eric García.

+Messi al París SG, un fichaje de ensueño, una operación complicada

Final contra Brasil

Respecto a la actuación de España, que perdió en la final olímpica contra Brasil 2-1 en la prórroga, Eric García consideró que "el equipo mostró una garra increíble durante los 90 minutos y estamos muy orgullosos" de la plata.



"Es una experiencia única, están las mejores selecciones, hay un nivel muy alto y eso engrandece aún más lo que hemos conseguido", añadió el defensa español, que estuvo acompañado por el seleccionador Luis de la Fuente, que rechazó las críticas por no haber logrado el oro.

DE INTERÉS: "Nada volverá a ser lo mismo": Gerard Piqué tras salida de Messi del Barcelona



"Entiendo que hay crítica positiva y negativa, me quedo con la crítica que haya entendido el mérito que tiene este grupo de conseguir la medalla de plata", afirmó.



"No esquivamos nunca ni rehuimos el cartel de favoritos, por llamarlo de alguna manera, siempre nos comprometimos a luchar por el oro y lo hicimos hasta el final, entonces no hay decepción, no hay fallo, no hay mentira", dijo Luis de la Fuente.



"Simplemente que hay otra selección que también tiene derecho a ganar y ayer nos ganó", dijo.





ADEMÁS: Los mejores 10 goles de Messi con el Barcelona