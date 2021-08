Reese Witherspoon vende su productora y se convierte en la actriz más rica del mundo  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Reese Witherspoon se convirtió en la actriz más rica del mundo tras vender el pasado lunes la productora Hello Sunshine, que fundó ella en el 2016.



El comprador es una compañía de entretenimiento anónima respaldada por la firma de inversiones de Wall Street Blackstone Group.



La actriz seguirá manteniendo al menos un 18% de sus acciones, según ha anunciado la revista Forbes, y los nuevos inversores son Kevin Mayer y Tom Staggs, exejecutivos de Disney y de Tik Tok.



“Estoy profundamente orgullosa del equipo que nos llevó a este momento increíble. Y estoy encantada de trabajar con Blackstone, Kevin y Tom para hacer crecer una empresa de medios de próxima generación. Están comprometidos a ayudar a nuestra misión de empoderar a las mujeres y las personas que las celebran”, ha anunciado Witherspoon en un comunicado por Instagram.



“Nos permitirá contar más historias sobre mujeres globales que entretengan, impacten e iluminen. No podría estar más emocionada por lo que esto significa para nuestro futuro”, ha expresado la actriz en la mencionada publicación.



Según lo que informa el diario The New York Times, aún no se han confirmado los detalles financieros, pero las fuentes han dicho que la productora de la actriz se ha vendido por una cantidad aproximada a los 900 millones de dólares (760 millones de euros).