Lobos UPNFM rescata empate sobre la hora ante Vida en el inicio del Apertura

LA CEIBA, HONDURAS.- Los Lobos UPNFM le amargaron la fiesta al Vida en el inicio del Torneo Apertura 2021 al rescatar un empate 1-1 sobre la hora en el Estadio Ceibeño.



Los anotadores del encuentro fueron Ángel Tejeda (51) y Edgar Vázquez (94), repartiendo puntos entre ambas escuadras en el arranque del nuevo campeonato de la Liga Nacional.

El partido supuso un debut con sabor a derrota para los dirigidos por Fernando Mira y una sensación totalmente diferente para el equipo de Raúl Cáceres, quienes se llevaron un punto de la siempre complicada visita a La Ceiba.

Las acciones

En un partido marcado por el regreso de los aficionados al estadio, los de casa trataron de proponer a lo largo de la primera parte para llevarse los primeros tres puntos.



La más peligrosa del primer tiempo sería para los cocoteros en los pies del uruguayo Guillermo Chavasco, quien envió un centro a Jeffri Flores que peinó la pelota pero el balón se marchó desviado.

Los goles llegaron en el segundo tiempo

Tras un primer tiempo sin muchas oportunidades los goles no se harían esperar en la segunda parte y a los 51 minutos Ángel Tejeda se encargó de adelantar al Rojo de La Ceiba.

El espigado delantero recibió un gran pase de Chavasco y como los grandes batió a Bryan Cruz para poner el 1-0 en el marcador.



Tras el gol de la ventaja cocotera, el cuadro dirigido por Raúl Cáceres se lanzaría con todo en búsqueda del empate.



Con un asedio constante al área cocotera, los Lobos encontraron su premio a los 94 minutos desde el tiro de esquina con un verdadero golazo de cabeza de Edgar Vázquez que fue inatajable para Roberto "Pipo" López.



De esta manera los universitarios le amargaron la fiesta al Vida y sumaron su primer punto en el Torneo Apertura 2021.

Próximos partidos

Ahora los Lobos UPNFM se preparan para visitar al Marathón el próximo miércoles, mientras que el Vida hará lo mismo con la Real Sociedad en Tocoa.



