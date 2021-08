Franco Flores tras muerte de su madre: "No lo puedo creer, no lo entiendo, no lo acepto"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jugador argentino del Real España, Franco Flores, ha recibido una de las peores noticias de su vida: su madre Patricia, quien era médico de profesión, falleció por covid-19 en su país de origen.



El defensor de 28 años proveniente de la provincia de Pergamino, mediante una publicación en Facebook, se despidió de su creadora a quien intentó ver por mucho tiempo pero debido a las restricciones de viaje en su país no pudo conseguir un pasaje aéreo.

LEA: Diego Vázquez confirma casos positivos de covid-19 en la plantilla de Motagua



Franco, quien está en Honduras desde enero jugando en Liga Nacional, asegura que estuvo por 50 días luchando por conseguir un boleto de avión para ver a su madre, quien estuvo internada durante un mes en cuidados intensivos hasta que perdió la vida.



Flores publicó un desgarrador mensaje en sus cuentas oficiales. "No lo puedo creer, no lo entiendo, no lo acepto. Siempre tan sana, nunca un problema, siempre para ayudar a los demás, siempre disponible. Consejos, respuestas a todo, soluciones donde nadie las encontraba, cocinera de lujo y ni hablar de lo que eras como médica. Nunca me imagine una vida sin vos, nunca. La persona más importante de mi vida! el motor de la familia hoy nos dejó. Nos dejó por el puto COVID", escribió muy dolido el futbolista.

LEA TAMBIÉN: Olimpia inaugurará su sede el 12 agosto; tuvo un costo de 40 millones de lempiras





"Impotencia, desazón, bronca y más es lo que siento. Más de 30 días intubada. Ya está Ma, ya no sufrís más, te vas a reencontrar con papá, que tanto lo extrañabas. Pero lo que más bronca me da es no poder despedirte, es no poder haber estado cerca tuyo y de mis hermanos", dijo.

VIDEO: Dimes y diretes entre Salvador Nasralla y el exárbitro Mario Moncada

El Real España también lamentó el terrible momento por el que está pasando el jugador.