Comisión de la ENEE anuncia acciones legales contra Empresa Energía Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) incumplió las metas de reducción de pérdidas establecidas en el contrato otorgado por el Estado para operar el sistema de distribución, según el informe certificado emitido por el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF).



Así lo informó a EL HERALDO el presidente de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Rolando Leán Bu, quien detalló que en los años 2 y 3 de operación la EEH incumplió, lo que representa una pérdida de cerca de 140 millones de dólares (más de 3,300 millones de lempiras) para el Estado.



Adicionalmente, de continuar la misma tendencia, el daño puede llegar a ser más de 400 millones de dólares, unos 9,400 millones de lempiras, para la ENEE.

También “se ha pagado a EEH en concepto de honorario fijo más de 600 millones de dólares y los resultados no son los esperados, lo cual ha venido a empeorar la situación financiera de la ENEE y por ende del Gobierno Central”, indicó Leán Bu.



“Estamos en el proceso de calcular los daños directos e indirectos. Estudiamos las acciones legales que corresponden ante los perjuicios no solo como ENEE sino como Estado. Se confió en esta empresa para bajar las pérdidas y no se ha logrado”, remarcó el funcionario.



“Esperamos que el Poder Legislativo a través de la SAPP en uso de sus facultades actúe en defensa de los intereses de todos los hondureños”, manifestó Leán Bu.

Indemnización

Debido al incumplimiento de la EEH, que le ha costado una millonaria pérdida económica a los hondureños y también empeora las condiciones para el subsector eléctrico y pone en riesgo la seguridad del suministro de energía, la ENEE estaría solicitando una indemnización al respecto.



El comisionado de la ENEE, Yanuario Hernández, explicó que las pérdidas técnicas y no técnicas oscilaban al inicio de operaciones de la EEH en 31.95% y en tres años legalmente cerrados se registraron 30.32%, cuando según contrato las pérdidas debían estar en 21.95%. Mientras que para mayo del 2021 las pérdidas siguieron creciendo descontroladamente, disparándose a un 34.26%. Los interventores reiteran que el mismo contrato provee las soluciones a las controversias y que la seguridad jurídica también debe amparar al Estado y a todos los hondureños.

