El 42% del personal contratado abandonó los triajes y fueron reemplazados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace unas semanas, las autoridades de Salud anunciaron la nueva contratación de personal médico para fortalecer los centros de triaje de la capital tras verse necesitados de más profesionales sanitarios por la alta demanda de pacientes.



Los lugares de atención temprana en efecto fueron fortalecidos con 77 recursos humanos, entre ellos médicos, auxiliares y licenciadas en enfermería, más microbiólogos, sin embargo de estos el 42 por ciento desertó.

Lo que indica que de los 77 profesionales 32 abandonaron los centros de triaje sin ninguna explicación.



Así lo informó el doctor Rony Antúnez, coordinador general de los centros de triaje de la capital, al detallar que enfrentan el problema de las deserciones del reciente personal contratado.



“Ha habido bastante deserción del personal, empezaron y no sabemos si es que no ven las cosas como querían, si por miedo, realmente que no sabemos, porque se les pide disponibilidad de horarios porque hay un tema que bastantes profesionales trabajan en otros lados”, explicó.



El galeno aseguró que los 32 puestos abandonados ya fueron reemplazados.

Antúnez informó que continúa el proceso de contratación, ya que la meta a contratar son 180 profesionales, es decir, que faltan 103 contrataciones de médicos, microbiólogos, auxiliares y licenciadas en enfermería.



También aseveró que los triajes ya fueron abastecidos con pruebas de antígeno, ya que desde el lunes se quedaron sin este material. En total entregaron más de nueve mil muestras de antígeno de acuerdo con el número de producción de cada triaje, ya que algunos reciben más pacientes que otros.

