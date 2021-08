VIDEO: Dimes y diretes entre Salvador Nasralla y el exárbitro Mario Moncada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una acalorada discusión protagonizaron el candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla y el exárbitro Mario Moncada en un video que se viralizó en las redes sociales.



Según trascendió, el acto ocurrió en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, cuando el aspirante político realizaba visitas a los pobladores, como parte de su campaña previo a las elecciones generales de noviembre.



En las imágenes se observa el momento en que Nasralla se acercó al vehículo del exjuez de fútbol, mientras este le dice: "Usted le falló al pueblo, yo luche, creí en Salvador...".

Ante el señalamiento, Salvador Nasralla respondió: "No, Mel (Manuel Zelaya) me vendió".



Y como Moncada seguía diciéndole "¡Mentira!" sin darle oportunidad a réplica, Nasralla arremetió contra él y le dijo: "Árbitro corrupto" y acto seguido se retiró seguido por su esposa, Iroshka Elvir.

El origen del problema

Tras la divulgación del video, algunos usuario de las redes sociales aseguraron que el problema entre ambos personajes se originó luego de que Moncada apoyara la candidatura de Nasralla a la presidencia en las elecciones de 2017, mientras que otros dicen que la acción se debe a que Moncada es hermano de la actual consejera en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, quien milita dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre), institución con la que Nasralla se alió alguna vez, pero de la que ahora se mantiene alejado por múltiples diferencias.

