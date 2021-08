Pachuca anuncia juego amistoso contra Olimpia en septiembre en Fort Lauderdale

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Amistoso de lujo. Los Tuzos del Pachuca han anunciado un partido amistoso contra el Olimpia de Honduras el próximo 5 de septiembre en la ciudad de Fort Lauderale, específicamente en el estadio DRV PNK, casa del Inter Miami, club propiedad de David Beckham.



En el anuncio publicado por el club mexicano se mencionan a las figuras que llevará Olimpia como el caso de Jerry Bengtson, Allan Banegas y Brayan Beckeles; este último es muy conocido en el balompié azteca porque durante tres años vistió la camisa del Necaxa.

También mencionan al técnico merengue, Pedro Troglio, quien como jugador fue subcampeón del mundo con Argentina en Italia 1990. Hay que recordar que Olimpia y Pachuca ya se han enfrentado en varias oportunidades por los torneos de la Concacaf.



Olimpia recientemente visitó Charlotte, Carolina del Norte y New Jersey donde enfrentó los clásicos ante Motagua, aunque el último fue marcado por la violencia tanto de los aficionados como miembros del cuerpo técnico y jugadores.



El Pachuca tiene muchas figuras en las que se destacan los colombianos Óscar Murillo y Yairo Moreno, así como el argentino Ismael Sosa, uno de los grandes atacantes. Son dirigidos por el técnico charrúa Paulo Pezzolano, DT que recientemente llegó al cuadro tuzo que es protagonista de los torneos en el balompié mexicano.



Los leones no llevarán a sus principales figuras ya que estarán integrados a la Selección Nacional que para esa fecha estará disputando los partidos eliminatorios frente a Canadá, El Salvador y Estados Unidos. Para esos días el torneo de Liga Nacional no tendrá actividad para colaborar con la Bicolor.

