Messi habría llegado a un acuerdo con el PSG y sería presentado el martes en la Torre Eiffel  

PARÍS, FRANCIA.- El delantero argentino Leo Messi habría llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain Football Club (PSG) y será presentado el martes en un espectacular evento en la Torre Eiffel.



Lo anterior fue confirmado por la periodista argentina Veronica Brunati, quien compartió un tuit del hermano del Emir qatarí y Mohammed Saeed Alkaabi, quienes tienen relación directa con PSG.

"Messi es del PSG. El jugador se presentará el martes en la Torre Eiffel y van a realizar un evento MEGA con una decoración especial para su recepción. Khalifa bin Hamad Al Thani hizo el anuncio, hermano del Emir de Qatar", escribió la comunicadora.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII