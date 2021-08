"El señor no podía manejar": Hondureño relata el drama en accidente en Texas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Quienes se atreven a emprender la ruta migratoria hacia cualquier parte del mundo, saben que se podrían enfrentar a innumerables peligros, sobre todo cuando se pretende llegar de manera ilegal y cuando el camino es hacia Estados Unidos, que mantiene sus fronteras bajo permanente vigilancia.



Por eos, de las personas que intentan ingresar al país norteamericano, solo unas cuantas lo logran y en ocasiones, ni siquiera estar "del otro lado" garantiza protección, pues en un intento por escapar de las autoridades, muchas personas son sometidas a condiciones inhumanas y peligrosas.



Ese escenario, combinado con la irresponsabilidad del conductor, habría sido lo que propició un mortal accidente ocurrido la tarde del miércoles, cuando un vehículo cargado de migrantes se volcó y causó la muerte de al menos 10 de sus ocupantes.

VEA: Seis hondureños murieron en accidente de tránsito en Texas, Estados Unidos



En la furgoneta viajaban hacinadas alrededor de 31 personas, aunque el vehículo solo tiene capacidad para 15. El hecho ocurrió en una autopista al sur ded Texas, a unos 80 kilómetros al norte de McAllen.

El vehículo chocó contra un rótulo que señalizaba la carretera. Foto: AP







En el fatal percance perdieron la vida seis migrantes hondureños, según lo detallado en las últimas horas por autoridades de Texas, luego de encontrar identificaciones de Honduras entre sus pertenencias, además de tres mexicanos y un guatemalteco, las autoridades dijeron que ya trabajan en la autopsia e identificación, para dar aviso a las autoridades consulares y a sus familiares.

Minutos de terror

Un hondureño que logró sobrevivir, relató a Telemundo cómo sucedieron los hechos y lamentó que la persona que conducía el vehículo no manejó correctamente, pese a llevar más de 30 vidas además de la suya.



"La camioneta iba como a 80 (millas por hora). El accidente fue porque que el muchacho venía hablando por teléfono y había hecho como un 'zigzag' como dos veces", contó el hondureño, cuya identidad no fue revelada.

Algunas pertenencias de los migrantes quedaron dispersas sobre la carretera. Foto: AP





El compatriota contó que él comenzó a preocuparse por la actitud del conductor e incluso le comentó a otro migrante: "Este señor no puede manejar el carro, 'No -me dijo- dejémoslo ahí'. La van comenzó a temblar y se pasó de la calle, entonces frenó de un solo y ahí fue que nos fuimos a dar vuelta. Del pavimento dimos como dos vueltas y fuimos a dar (estrellar) a un poste de un alto", describió tras revivir el episodio.

ADEMÁS: Dos hondureños mueren en trágico accidente en Los Ángeles, Estados Unidos



Pese a que sufrió algunas lesiones, el catracho comentó que su reacción inmediata fue echar a correr cuando salió del vehículo y fue hasta mucho después que cayó en razón de la gravedad de lo ocurrido.



Por otra parte, familiares de una de las posibles víctimas se pronunciaron a través de la cadena Univisión y lamentaron que "ojalá se hubiera quedado". Aunque no ha trascendido la identidad de las personas fallecidas, ellos creen que Jorge Barralaga, podría estar entre los hondureños que no lograron alcanzar el "sueño americano".