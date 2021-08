Alrededores del Hospital Escuela se convirtieron en una dramática sala de espera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La tristeza, el desconcierto y el agotamiento sumado al hambre y el frío se convierten en la compañía de varios de los familiares de los pacientes del Hospital Escuela (HE), quienes por semanas permanecen a la espera de noticias de su pariente.



Al costado derecho de la entrada principal a eso de las 7:30 p.m. encontramos a Felipe Gonzales sobre un adoquín que se ha convertido en su improvisada silla desde hace dos meses.



Felipe llegó por primera vez a la capital el 6 de junio, su motivo, para mala fortuna, fue para ingresar a su primo Denis Sánchez de 12 años, quien sufrió una lesión en el talón de su pie izquierdo, al tener contacto con la cadena de una motocicleta.

LEA: Desesperación de capitalinos en triajes mientras esperan atención médica

En cartón duerme Catalino García procedente del municipio Dolores, Intibucá. Foto: Emilio Flores/El Heraldo





“Uno solo entra a emergencias, después de ahí a uno lo dejan botado porque los guardias nos sacan, si el niño quiere agua o algo no se lo puedo dar, solo si son recetas entro a traerla para comprar los medicamentos. En todo este tiempo solo lo he visto tres veces”, lamentó con voz quebrantada.



Felipe es productor de papa y sus pocos ahorros se agotan entre la larga espera.



Él anhela dos cosas, una es ver a su primo, para saber de su estado de salud, la otra es que le den de alta a su pariente, ya que 199 kilómetros le separan de su hogar en Azacualpa, Intibucá.



Alrededor de Felipe hay otras personas, unas ya acostadas en las aceras, otras se acercan al portón para intentar ingresar y ver a su familiar, pero las súplicas son fallidas.

ADEMÁS: Demandan que se contrate más personal de primera línea en la capital



A otro costado del hospital, en el portón de emergencias, las condiciones de espera son más dramáticas.



Hay una pequeña carpa de plásticos y tubos, adentro hay uno que otro colchón, cajas de cartón y una persona sobre otra sin conocerse, y el riesgo de contagio de coronavirus es latente. El distanciamiento físico no se respeta, no todos utilizan mascarilla y la mayoría son de tierra adentro, unos de Choluteca, otros de El Paraíso, Comayagua y también de Olancho y La Esperanza.



El subdirector del HE, Franklin Gómez, manifestó a EL HERALDO que la indicación de no tener visitas ni familiares dentro del hospital es una situación de tipo epidemiológico, ya que buscan evitar que tanto el familiar como el paciente se contagien de covid-19, por lo que ruegan que se atienda la medida.

Los familiares de los pacientes soportan las lluvias y las frías noches. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

TE PUEDE INTERESAR: En 2021 han ingresado 6,966 pacientes a las salas de estabilización de covid-19