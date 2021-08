Real Madrid y Barcelona se oponen al acuerdo de LaLiga para lograr inyección millonaria

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid y el FC Barcelona mostraron este jueves su oposición al acuerdo de LaLiga con un fondo de inversión para la inyección de más de 3.000 millones de dólares en el campeonato español, afirmando que se hizo sin contemplar sus pareceres.



"Este acuerdo se hizo sin contar con la participación del Real Madrid y sin su conocimiento y LaLiga ha permitido por primera vez en el día de hoy que tengamos un acceso limitado a los términos del acuerdo", aseguró el club madrileño en un comunicado oficial.



"La negociación se ha hecho sin un proceso competitivo y las condiciones económicas pactadas con el fondo CVC le dan unas rentabilidades de más del 20% anual", denunció el Real Madrid.



El club merengue asegura que "este mismo fondo oportunista es el que intentó sin éxito acuerdos similares con las ligas italiana y alemana".



El miércoles, LaLiga anunció un principio de acuerdo por el que el fondo de inversión CVC Capital Partners pagaría 2.700 millones de euros (3.200 millones de dólares), en una operación que permitirá "dotar a LaLiga y los Clubes de recursos con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital".



En la cesión no entran los derechos de televisión, aclaró la LaLiga, que en su último contrato, de 2019 a 2022, por tres temporadas, adjudicado a la empresa Telefónica, le aportaron 3.400 millones de euros (4.025 millones de dólares).



Sin embargo, el Real Madrid cree que "este acuerdo, usando una estructura engañosa, expropia a los clubes el 10,95% de sus derechos audiovisuales durante 50 años y en contra de la ley".

#Messi ya no sigue en el club; no porque no quiera, o porque la institución azulgrana haya emprendido otro proyecto deportivo, simplemente no se puede ?

https://t.co/iI56xP9zzd