Así reaccionó Lionel Messi tras darse cuenta de su despido del Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- Después de 17 años en las filas del Barcelona, Lionel Messi salió del equipo azulgrana de manera sorpresiva la mañana de este jueves.



Un comunicado de última hora dijo que "Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona", así lo declaró el Barcelona en las redes sociales.



Según Diario Sport, Messi no esperaba que su salida fuera de manera abrupta. Las negociaciones seguían en marcha a pesar de no haber llegado a un acuerdo.



LEA: Estos fueron los logros de Lionel Messi con el Barcelona



Messi, que había regresado feliz tras unas vacaciones en Ibiza, se enfrentó a la triste noticia de no seguir más en el club que lo vio crecer, y sobre todo levantar muchos títulos.



Apesadumbrado y lleno de mucha tristeza, así calificó al argentino el diario Español en las últimas horas.



Sin embargo, el argentino deberá escoger en qué liga quiere jugar ya que existen ofertas muy jugosas desde Inglaterra, Francia e Italia.