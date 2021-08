EE UU anuncia restricción de visas a hondureños involucrados en corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, continúa anunciando medidas contra los funcionarios y políticos centroamericanos vinculados en presuntos actos de corrupción y narcotráfico.



Este miércoles, informó a través de su cuenta de Twitter que restringirán las visas para "actores corruptos y antidemocráticos" del Triángulo Norte de Centroamérica.



"Hoy estamos tomando una nueva acción para apoyar la democracia y combatir la corrupción, al lanzar una política adicional de restricción de visas para actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala, Honduras y El Salvador", escribió en la publicación que comenzó a acumular miles de reacciones.

Blinken, además aseguró que "este es otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración", un tema que genera mucha preocupación en la administación del presidente Joe Biden, pues tras su asunción al poder el pasado enero, se registró un importante incremento en el flujo de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

La medida anunciada por el funcionario estadounidense ocurre tan solo un mes después de que se publicara la denominada lista Engel, en la que se escribieron los nombres de 4 personalidades de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras. En el caso del país cinco estrellas resaltan nombres como el del expresidente Porfirio Lobo Sosa, su esposa, Rosa Elena Bonilla y varios diputados del Congreso Nacional.

Today we’re taking a new action to support democracy and fight corruption by launching an additional visa restriction policy for corrupt and undemocratic actors in Guatemala, Honduras, and El Salvador. This is another important step toward addressing the root causes of migration.