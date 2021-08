Diez puntos que debes saber sobre el pilotaje de Educación a la semipresencialidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A casi dos años de que las autoridades de gobierno cancelaran las clases presenciales en todos los niveles educativos del país a causa de la pandemia del covid-19, la Secretaría de Educación trabaja en un plan progresivo de retorno a clases seguro a nivel nacional.



Las opiniones respecto a la medida son diversas, mientras unos aprueban la semipresencialidad, otros cuestionan que se ponga en marcha debido al aumento de casos covid-19 en el país que ya superan los 300 mil.

En ese sentido, EL HERALDO le comparte los diez puntos más relevantes sobre el tema para entender el proceso, según lo establecido por la Secretaría de Salud.

Puntos relevantes

1.El plan no establece la presencialidad de los educandos en los centros educativos. La estrategia plantea la semipresencialidad, es decir que no se asistirá todos los días a las aulas de clases.

2.El retorno no se realizará en todo el país y tampoco será de forma inmediata.



3. Las ciudades más importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, no están incluidas en el pilotaje.



4. Los centros educativos que se incluyan en el pilotaje deben estar en zonas con cero o bajo nivel de contagios covid.



5.Educación eligió 154 comunidades ubicadas en igual número de municipios que se encuentran en una categoría de 0 a 5 de morbilidad. En esas zonas se pretende llevar a cabo el pilotaje.



6. Que se eligieron 154 zonas no significa que se abrirán todos los centros educativos que hay en esos sectores. Son solo referencia, es decir que el número se reducirá.



7. -Los centros deben estar en óptimas condiciones de infraestructura, principalmente en agua y saneamiento para poder atender de forma correcta a los docentes, educandos y personal administrativo.



8.Como requisito, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) solicitó que los centros educativos que estarán en el pilotaje deben tener a todo su personal docente inoculado con ambas dosis de la vacuna anticovid.

9. Acogerse a la semipresencialidad no es obligatorio. Si la comunidad educativa y padres de familia dicen que no participarán pese a reunir todos los requisitos, no se abrirá.



10. Será Sinager y no la Secretaría de Educación ni otro ente o sociedad civil quien dará luz verde al mecanismo.

Dato

Según cifras de la Secretaría de Educación, hasta la semana pasada un total de 42,338 docentes ya fueron inoculados con la primera dosis de vacuna anticovid, incluyendo los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Atlántida, Copán y Colón son los únicos departamentos que ya cubrieron el 100 % de docentes vacunados con la primera dosis.