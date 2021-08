Atomic Rose, una banda hondureña que cautiva y enamora a través de sus letras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nacieron como banda de rock, pero tras la llegada de una figura femenina se convirtieron en lo que hoy son: Atomic Rose. ¿Los has escuchado alguna vez? Si no es así, seguro se convertirán en tu nuevo grupo hondureño favorito, cuyas canciones te calaran el alma y robaran el corazón.

A finales de 2019, esta banda musical originaria de Tegucigalpa, logró conformarse por cinco talentosos jóvenes que decidieron unir sus habilidades y creatividad para brindar algo nuevo y fresco al público que ahora los aplaude.

LEA: Los detalles de la boda de Kilvett Bertrand y María Andrea Matamoros que no habías visto

Estos chicos se describen como una hermandad dedicada a la composición de letras y melodías que sean un referente de mezclas de sentimientos para todos sus seguidores. Y, pese a que no se identifican con un género en concreto, aseguran que su estilo se inclina -sobre todo- con el indie pop y el rock.

Gabriel Flefil, bajista de la banda, conversó con EL HERALDO y dejó al descubierto las sorpresas que se vienen para fin de año, entre las cuales se destacan un par de conciertos y artículos promocionales de la banda que todos los fans podrán adquirir. ¿Te interesa saber más sobre ellos? A continuación todo lo que nos compartió.

Como una idea para expresar sus sentimientos, dejar volar su imaginación y simple diversión, estos catrachos dieron paso a una de las bandas que está cobrando cada vez más auge en todo el territorio nacional.

Mensajes como "suerte", "son un éxito" y "orgullo hondureño" son solo unos de varios comentarios que los seguidores dejan en sus redes sociales, donde los animan y auguran un futuro prometedor.

Pero, ¿quienés integran a la banda?

Daniel Fraño: guitarrista, pianista y productor.

Eduardo Moreno: baterista.

Daniela Aguilar: vocalista principal.

Iván Zaldívar: vocalista, guitarrista y pianista.

Gabriel Flefil: bajista.

¿Cuáles son los orígenes de Atomic Rose?

Nosotros nos conocimos porque antes de Atomic Rose teníamos una banda que se llamaba Red Rockets que estaba compuesta solo por los chavos. Pero, Eduardo siempre se había llevado con Daniela por la universidad y nos la presentó.

Nos dimos cuenta que ella cantaba, a través de un video que hizo, y quedamos como 'wow'. Así abrimos la oportunidad de sacar música distinta a la que ya hacíamos con Red Rockets, con Daniela se nos abría esa oportunidad.

Le preguntamos y le ayudamos a encontrar su 'feeling'. Se sintió muy cómoda con nosotros y esto nos ha ayudado a empezar con el viaje.

¿A qué se dedican cuando no forman parte la banda?

Cada quien tiene su profesión, por ejemplo, Iván es arquitecto, Daniel es licenciado en Publicidad, Daniela es licenciada en Mercadotecnia, Eduardo es diseñador gráfico y, yo (Gabriel), también licenciado en Mercadotecnia.

Esto nos ha ayuda a ser un equipo explosivo no solo musicalmente sino también como un grupo de emprendedores por así decirlo.

¿Las canciones son de su autoría?

Sí. Todas lo que hacemos es inédito, desde la composición, melodías y letras. Eso es lo bonito.

¿De dónde nace el nombre Atomic Rose?

Realmente es una fusión entre lo atómico de nuestra banda que era rockera y el complemento con Daniela que es como una rosa dulce, bien cálida, se nos vino a la mente esa fusión.

¿Cómo dan forma a la logística y así salir a flote?

Desde antes de formar la banda cada uno tenía sus instrumentos y luego fuimos comprando más. Ahí es donde se fue conectado todo y pudimos empezar a hacer algo. Hemos crecido y con todo el dinero recaudado en este tiempo (a través de conciertos), hemos podido comprar más materiales para poder grabar mejor y mejores instrumentos.

Todavía no estamos viviendo de esto, aunque sería un sueño magnífico.

Gabriel manifestó a este rotativo que tras la publicación de sus primeros 'bebés musicales', las personas se sintieron conectadas de inmediato con sus letras y así se fueron viralizando de forma muy rápida por las diferentes plataformas.

Cada canción es un orgullo. Se puede notar como vamos mejorando progresivamente. Es el inicio de algo muy grande y sentimos que tenemos mucho que dar.

¿Sus temas solo son en inglés o también los escriben en español?

Sentimos que hay un estigma que solo por ser hondureños tienen que ser en español. Nosotros hacemos nuestras canciones en inglés porque nos sentimos identificados con The Beatles, Arctic Monkeys, Taylor Swift... todos estos artistas son con los que hemos crecido a lo largo de los años y es como hemos aprendido a hacer música.

Tenemos canciones en español que no hemos publicado, pero cada obra tiene su proceso y tal vez podríamos sacarlas, pero no es una obligación.

¿Cómo ha sido la aceptación del público?

Nos emociona bastante que mucha gente esté escuchando nuestras canciones. Hace poco nos dimos cuenta que apareciamos (por segunda vez) en el viral 50 de Spotify, una playlist que genera la app de las 50 canciones más sonadas en Honduras.

Tres de nuestras canciones estaban presentes en esa lista esta semana. Eso nos emociona bastante porque quiere decir que las personas nos están escuchando y apoyando.

¿Qué los hace diferentes a los demás artistas hondureños?

No sé si sería diferente porque el arte en sí es subjetivo. Tenemos una dinámica única porque cada uno de nosotros escribe y compone, pero al final cuando una canción se entrega a la banda podemos descomponerla y volverla a armar para que suene a Atomic.

+Tiktoker Jackeline Yanes abre su boutique en El Progreso

¿Cuál es uno de sus más grandes sueños como banda?

Tenemos miles de sueños que queremos cumplir. Queremos viajar para tocar en vivo, ir a grabar a estudios reconocidos, darnos a conocer no solo nacional sino internacionalmente y queremos dar lo mejor de nosotros mismos, pasarla bien y hacer lo que nos gusta, es lo que más deseamos.

¿En plataformas están disponibles sus canciones?

Toda nuestra música puede encontrarse en YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music y Apple Music. Tenemos bastantes videos en YouTube que también las personas pueden disfrutar. Por los momentos no hemos sacado formato físico. Todo lo digital es la prioridad.

Este grupo lleno de buenas vibras y calidez, vio los frutos de sus esfuerzos cuando reconocidas empresas y hoteles en el país comenzaron a solicitarlos para amenizar diferentes eventos importantes, de los cuales, afirmaron, se llenaron en su totalidad.

¿Cuáles son sus planes a corto plazo?

Por los momentos no tenemos una fecha tentativa para los conciertos, pero estamos planificando ir a San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y a todos los puntos posibles nacionales para que nos puedan escuchar.

También, hay que estar pendientes porque vamos a sacar nueva música en septiembre y estamos listos para un nuevo video musical.

¿Cuál es la invitación que les hacen a sus seguidores?

Invito a todos nuestros seguidores y a los futuros nuevos oyentes a que estén pendientes de las redes sociales porque vamos a sacar nueva música, estamos planeando conciertos para llegar a todos ustedes y también tenemos a la venta camisetas. En un futuro, estamos planeando sacar gorras y sudaderas, más promocionales de Atomic Rose.

Si te pidiera la recomendación, ¿qué canciones deberían escuchar primero aquellos quienes no los conocen aún?

Simple place, Marry yourself, Obvious, We made it y Feelings.

DE INTERÉS: Varias hondureñas entre las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica y República Dominicana